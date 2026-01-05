Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку з посади, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"На вимогу Зеленського Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ", - написав він у телеграмі.

Гончаренко припустив, що виконуючим обовʼязки голови СБ України "скоріш за все буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ".