Інтерфакс-Україна
Події
15:37 12.01.2026

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

1 хв читати
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати подання президента України Володимира Зеленського на звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля, повідомила член комітету Ірина Фріз  (фракція "Європейська солідарність").

"Відставку Шмигаля комітет підтримав. Було 8 голосів за, 6 проти", -  сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Теги: #шмигаль #відставка #комітет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 12.01.2026
Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

10:46 10.01.2026
Військові підрозділи отримали 225 тисяч засобів ураження за 5 місяців роботи DOT‑Chain Defence – Шмигаль

Військові підрозділи отримали 225 тисяч засобів ураження за 5 місяців роботи DOT‑Chain Defence – Шмигаль

18:27 09.01.2026
До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

15:03 09.01.2026
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

14:54 09.01.2026
Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

19:50 07.01.2026
Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

14:05 05.01.2026
Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

07:33 05.01.2026
Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

14:49 03.01.2026
Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

09:36 02.01.2026
Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

ОСТАННЄ

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі держархівів України в 2025р. - голова Укрдержархіву

Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

СБС знищили РЛС і ще два ЗРК в тилу окупантів

Артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС відкрили на київському вокзалі

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі

В Херсоні внаслідок російського удару загинула жінка

Голова комітету Ради Бабак: Встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки

В Україні 405 тис. га лісів потребують розмінування, у 2026 році на Київщині очистять 45 га

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА