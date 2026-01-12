Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати подання президента України Володимира Зеленського на звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Відставку Шмигаля комітет підтримав. Було 8 голосів за, 6 проти", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.