РФ здійснила масовану атаку Київщини, є жертва та пошкодження, знеструмлено м. Славутич - ОВА

Російська армія здійснила масовану атаку в ніч на понеділок, у Київській області жертва та пошкодження цивільної інфраструктури, знеструмлено м. Славутич, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Цієї ночі ворог знову цинічно та масовано атакує Київщину. Маємо непоправну втрату. У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний мешканець - чоловік 1951 року народження", - написав він у телеграмі.

Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

Також під ударом мирні міста й села, домівки людей, об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз у Фастівському районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.

Крім того, через ворожу атаку знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом та водою.

Атака ворога триває, додав Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8435