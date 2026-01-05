Інтерфакс-Україна
Події
03:40 05.01.2026

Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

Данія закликала Дональда Трампа припинити "погрози" щодо Гренландії, США не мають права анексувати жодну з країн Данського королівства, передає BBC.

"США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства", - заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Вона зазначила, що абсолютно немає сенсу говорити про необхідність захоплення Сполученими Штатами Гренландії. Фредеріксен закликала Вашингтон "дуже прямо" припинити погрози.

"Я рішуче закликаю Сполучені Штати припинити погрози на адресу історично близького союзника та на адресу іншого народу, який дуже чітко заявив, що вони не продаються", - додала прем'єрка.

Вона також нагадала про оборонні гарантії НАТО та угоду зі США.

"Данія - а отже, і Гренландія - є членом НАТО, і ми вже маємо оборонну угоду зі США, а також збільшуємо інвестиції в безпеку Арктики", - підкреслила глава уряду Данії.

Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/c4g0zg974v1o.amp

Теги: #данія #гренландія #сша

