Інтерфакс-Україна
Події
22:58 26.11.2025

Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

1 хв читати

Радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном, що експорт російської нафти внаслідок застосування санкцій впав на 15-20%, повідомляє офіційний веб-портал Президента України в середу.

"Під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном обговорили вплив нещодавніх санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових компаній і посилення контролю за виконанням експортних обмежень з боку G7 щодо постачання компонентів, критичних для виробництва російської зброї. За словами Владислава Власюка, завдяки обмеженням, які вже запроваджені, видобуток сирої нафти в РФ до кінця року зменшиться на 5 %, а експорт уже знизився на 15-20%. Крім того, збільшується дефіцит місцевих бюджетів у регіонах Росії", - йдеться у повідомленні.

Також у середу відбулася зустріч Владислава Власюка з директором з питань економічної безпеки МЗС Данії Міхаелем Лунном Єппесеном, санкційним координатором Данії Саймоном Фастерк'єром К'єльдсеном та Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном. Розмова стосувалася наступного пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.

"Учасники зустрічі зазначили, що 20-й пакет повинен охоплювати подальші обмеження фінансового сектору, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту, а також додаткові обмеження щодо західних компонентів, які Росія використовує у сфері ВПК. Україна вже передала Євросоюзу відповідні пропозиції", - повідомляє веб-портал Президента України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/eksport-rosijskoyi-nafti-zmenshivsya-vzhe-na-15-20-zavdyaki-101625

Теги: #нафта #сша #данія #санкції #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 26.11.2025
Прокурор Джорджії закрив справу проти Трампа і його союзників про втручання у вибори

Прокурор Джорджії закрив справу проти Трампа і його союзників про втручання у вибори

13:55 26.11.2025
Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

11:09 26.11.2025
Росія бачила "мирний план" Трампа, але ні з ким його ще не обговорювала - Ушаков

Росія бачила "мирний план" Трампа, але ні з ким його ще не обговорювала - Ушаков

08:51 26.11.2025
Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

08:21 26.11.2025
Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

08:02 26.11.2025
Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

05:02 26.11.2025
Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

01:09 26.11.2025
Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

16:05 25.11.2025
Зеленський наклав санкції проти 56 морських суден, які у 2022–2025рр незаконно вивозили українську продовольчу продукцію

Зеленський наклав санкції проти 56 морських суден, які у 2022–2025рр незаконно вивозили українську продовольчу продукцію

09:21 25.11.2025
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $63,2 за барель

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $63,2 за барель

ВАЖЛИВЕ

Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Бригади повинні самостійно готувати поповнення до бойових дій відповідно до конкретних вимог - Паліса

Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

Кількість загиблих у пожежі в Гонконгу зросла до 36 людей, ще 279 – зникли безвісти

Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА