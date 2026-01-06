Близько десяти венесуельських танкерів відправили нафту за кордон всупереч блокаді США - ЗМІ

Близько десяти нафтових танкерів, завантажених венесуельською нафтою та паливом, залишили територіальні води Венесуели з початку року, всупереч блокаді експорту, запровадженій урядом США, повідомляє Reuters.

"За даними суднових документів, усі ідентифіковані судна перебувають під санкціями, більшість з них пливе у відкритому морі без відомого прапора чи дійсних документів із безпеки судна. Половина танкерів – супертанкери, які зазвичай перевозять венесуельську нафту до Китаю", - йдеться в повідомленні.

Джерела видання повідомляють, що щонайменше чотири супертанкери були дозволені венесуельською владою до виходу у "темному режимі", тобто з відключеними супутниковими трекерами, що є поширеною практикою при перевезенні санкційної нафти. "Нам вдалося відправити деякі поставки. Поставки були дозволені, незважаючи на ризики, але ми не думаємо, що зможемо продовжувати використовувати цей маршрут", – сказало джерело у PDVSA.

Оцінки свідчать, що танкери перевозять близько 12 млн барелів венесуельської важкої нафти та мазуту.

Окремо, американська компанія Chevron після чотириденної паузи відновила експорт венесуельської нафти до США. Танкер компанії перевозить близько 300 тис. барелів важкої нафти до узбережжя Мексиканської затоки. Chevron залишається єдиною компанією, авторизованою Вашингтоном на експорт венесуельської нафти.

