Інтерфакс-Україна
Події
01:30 05.01.2026

Трамп знову заявив про інтерес США до Гренландії

1 хв читати

Американський лідер Дональд Трамп знову заявив про стратегічний інтерес США до Гренландії, зазначивши, що острів необхідний Вашингтону "для захисту", хоча наразі він є частиною Данії.

За словами Трампа, наразі Гренландія "оточена російськими та китайськими кораблями".

На запитання журналіста про те, чи свідчить проведення військової операції США на території Венесуели про готовність країни застосувати силу для контролю над Гренландією, американський лідер заявив: "Їм доведеться самим це вирішити. Я справді не знаю..."

"Знаєте, я тоді не мав на увазі Гренландію. Але нам потрібна Гренландія, абсолютно. Нам це потрібно для захисту", - сказав Трамп сказав в інтерв’ю виданню Atlantic.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відповів на цю заяву Трампа.

"Тільки Данія та Гренландія мають право вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії. Швеція повністю захищає нашу сусідню країну", - написав він у соцмережі Х.

Президент Республіки Фінляндія Александр Стубб також виступив проти заяви Трампа.

"Ніхто не вирішує щодо Гренландії та Данії, окрім самих Гренландії та Данії. Наш скандинавський друг Данія та @Statsmin мають нашу повну підтримку", - написав він у Х.

Джерела: https://x.com/SwedishPM/status/2007911713522557321

https://www.theatlantic.com/national-security/2026/01/trump-venezuela-maduro-delcy-rodriguez/685497/

https://x.com/alexstubb/status/2007931052720005238

Теги: #трамп #гренландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 03.01.2026
Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

19:09 03.01.2026
Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

11:38 03.01.2026
Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

10:04 03.01.2026
Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

23:44 24.12.2025
Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

07:31 01.11.2025
Данія посилює військову присутність у Гренландії через загрозу з боку Росії

Данія посилює військову присутність у Гренландії через загрозу з боку Росії

21:17 10.10.2025
Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

17:41 15.06.2025
Макрон прибув з візитом європейської солідарності до Гренландії

Макрон прибув з візитом європейської солідарності до Гренландії

13:32 03.06.2025
США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

19:59 11.04.2025
Командувачка військовою базою США у Гренландії була звільнена після критики заяв Венса під час візиту на острів

Командувачка військовою базою США у Гренландії була звільнена після критики заяв Венса під час візиту на острів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

ОСТАННЄ

Санчес висловлює стурбованість щодо операції США у Венесуелі

На Гуляйпільському напрямку знову найбільше ворожих атак - Генштаб

Каллас: ЄС підтримує мирний перехід до демократії у Венесуелі

Рубіо: США не ведуть війну проти Венесуели

США використовували всі законні можливості для мирного вирішення питання щодо Мадуро – директор ФБР

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

РФ в неділю здійснила майже 30 атак на Дніпропетровщину, пошкоджена цивільна інфраструктура

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

Венс заявив про причетність Венесуели до наркотрафіку та фінансування латиноамериканських картелів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА