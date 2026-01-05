Трамп знову заявив про інтерес США до Гренландії

Американський лідер Дональд Трамп знову заявив про стратегічний інтерес США до Гренландії, зазначивши, що острів необхідний Вашингтону "для захисту", хоча наразі він є частиною Данії.

За словами Трампа, наразі Гренландія "оточена російськими та китайськими кораблями".

На запитання журналіста про те, чи свідчить проведення військової операції США на території Венесуели про готовність країни застосувати силу для контролю над Гренландією, американський лідер заявив: "Їм доведеться самим це вирішити. Я справді не знаю..."

"Знаєте, я тоді не мав на увазі Гренландію. Але нам потрібна Гренландія, абсолютно. Нам це потрібно для захисту", - сказав Трамп сказав в інтерв’ю виданню Atlantic.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відповів на цю заяву Трампа.

"Тільки Данія та Гренландія мають право вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії. Швеція повністю захищає нашу сусідню країну", - написав він у соцмережі Х.

Президент Республіки Фінляндія Александр Стубб також виступив проти заяви Трампа.

"Ніхто не вирішує щодо Гренландії та Данії, окрім самих Гренландії та Данії. Наш скандинавський друг Данія та @Statsmin мають нашу повну підтримку", - написав він у Х.

