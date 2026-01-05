Сирський: БЗВП у тилових смугах бригад має проводитися виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з дотриманням належного рівня безпеки

Фото: https://www.facebook.com

Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"На 13% збільшено штатну чисельність інструкторського складу в навчальних центрах. Базову загальновійськову підготовку (БЗВП) розгорнуто також на фондах бойових бригад, а її тривалість і програма приведені у відповідність до вимог сучасної війни. Водночас не можна замовчувати наявні проблеми. Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення", - написав він у соцмережах.

Сирський наголосив на необхідності навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій.

"Наша принципова позиція — зосереджуватися не лише на кількісних, а передусім на якісних показниках підготовки. У зв’язку з цим, за підсумками щомісячної робочої наради з питань підготовки, поставлено завдання:

проводити БЗВП у тилових смугах бригад виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з обов’язковим дотриманням належного рівня безпеки. З цього питання Генеральним штабом ЗСУ буде проведено додаткову перевірку", - заявив головком.

Під час наради також було продемонстровано еталонні зразки організації БЗВП, на які мають орієнтуватися інші військові частини. Сирський подякував 28-ій окремій механізованій бригаді за високі стандарти, багатофункціональний полігон, сучасні методи вишколу та розвинену навчальну матеріально-технічну базу.

Окремо на нараді обговорили питання щодо Школи інструкторів у Сухопутних військах.

"За підтримки благодійного фонду "Повернись живим" її створено і вона набуває спроможностей. Проблема переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади залишається актуальною як для нової Школи, так і для діючих навчальних центрів. Відповідні рішення будуть знайдені", - написав головком.

Також, за його словами, опрацьовується питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах.