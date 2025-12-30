Інтерфакс-Україна
Події
11:46 30.12.2025

Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду присвячену питанням протидії ворожим "шахедам", заслухав доповіді командувача новостворених безпілотних систем Протиповітряної оборони, представників Повітряних сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, ППО Командування Сухопутних військ, Сил логістики, інших органів військового управління.

"Наше ключове завдання на даному етапі – посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів. Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння. У межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення. Поступово зростає кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів та їхня ефективність", - написав він у соцмережах.

Водночас головком наголосив на потребі інтенсифікувати цю роботу, прискорити закупівлю відповідного озброєння і техніки, посилити комплектування відповідних підрозділів.

"Продовжуємо формування окремих дивізіонів безпілотних систем ППО. Створюємо штатні підрозділи БпЛА-перехоплювачів у складі полігонів (навчальних центрів). Для протидії "шахедам" паралельно залучаємо додаткові ресурси армійської авіації та малої авіації, залучаємо для цього підтримку міжнародних партнерів", - зазначив Сирський.

За його словами, під час наради обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення. Головком підкреслив, що противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах.

"Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів. Дякую кожному воїну, кожному підрозділу, які ефективно виконують саме такі завдання", - йдеться у повідомленні.

Окремо головком наголосив, що російський агресор не змінює наміри захопити територію України та занурити мирні міста й села в "блекаути".

"Реальні результати України у захисті та зміцненні військових позицій укріплюють ґрунт і для роботи дипломатії", - додав він.

