20:04 03.01.2026

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

На сьогодні заміна головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського не передбачається, перезавантаження армії буде після перезавантаження правоохоронної системи, Міністерства оборони та Кабінету міністрів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується перезавантаження, як я Вам сказав… Кабінет міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони. А з Міністерства оборони виходить, окрім виробництв Українського оборонпрому, виходить безумовно Збройні сили України…Сьогодні заміна головкома не передбачається", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Президент також зазначив, що не буде порівнювати Михайла Федорова і діючого міністра оборони Дениса Шмигаля, оскільки це "абсолютно різні кандидатури".

"Якщо нас чекає продовження війни… наша армія бути максимально технологічна. Є великі плюси в системності у Дениса Анатолійовича Шмигаля і є швидкість щодо технологічності у Михайла Федорова", - пояснив Зеленський.

