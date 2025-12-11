Данська військова розвідка вперше назвала США потенційним ризиком для безпеки країни — ЗМІ

Данська служба військової розвідки вперше віднесла Сполучені Штати до потенційних ризиків для безпеки країни на тлі зростання геополітичної напруги навколо Гренландії, повідомляє Bloomberg.

"США дедалі більше ставлять власні інтереси на перший план і "тепер використовують свою економічну й технологічну міць як інструмент впливу, у тому числі щодо союзників і партнерів", - йдеться в повідомленні.

Розвідка також вказує на зростання інтересу Вашингтона до Гренландії — території в складі Королівства Данії — через посилення суперництва великих держав в Арктиці.

У службі нагадали, що щорічна оцінка загроз відображає повторювані заяви Дональда Трампа про його прагнення взяти контроль над Гренландією, що спричинило дипломатичну напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном. За даними відомства, президент США також не виключав можливості захоплення арктичного острова військовим шляхом.

"Сполучені Штати використовують економічну силу, включно з погрозами високих тарифів, щоб нав’язати власну волю, і більше не виключають застосування військової сили навіть проти союзників", — заявила служба.

При цьому основними ризиками для Данії в оцінці названі Росія та Китай. У документі зазначається, що загроза для країни "стала серйознішою".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-10/danish-spy-agency-now-views-us-as-a-possible-security-concern