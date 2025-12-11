Інтерфакс-Україна
Події
00:58 11.12.2025

Данська військова розвідка вперше назвала США потенційним ризиком для безпеки країни — ЗМІ

1 хв читати

Данська служба військової розвідки вперше віднесла Сполучені Штати до потенційних ризиків для безпеки країни на тлі зростання геополітичної напруги навколо Гренландії, повідомляє Bloomberg.

"США дедалі більше ставлять власні інтереси на перший план і "тепер використовують свою економічну й технологічну міць як інструмент впливу, у тому числі щодо союзників і партнерів", - йдеться в повідомленні.

Розвідка також вказує на зростання інтересу Вашингтона до Гренландії — території в складі Королівства Данії — через посилення суперництва великих держав в Арктиці.

У службі нагадали, що щорічна оцінка загроз відображає повторювані заяви Дональда Трампа про його прагнення взяти контроль над Гренландією, що спричинило дипломатичну напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном. За даними відомства, президент США також не виключав можливості захоплення арктичного острова військовим шляхом.

"Сполучені Штати використовують економічну силу, включно з погрозами високих тарифів, щоб нав’язати власну волю, і більше не виключають застосування військової сили навіть проти союзників", — заявила служба.

При цьому основними ризиками для Данії в оцінці названі Росія та Китай. У документі зазначається, що загроза для країни "стала серйознішою".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-10/danish-spy-agency-now-views-us-as-a-possible-security-concern

Теги: #данія #розвідка #ризики #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:16 11.12.2025
Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

00:27 11.12.2025
Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану

Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану

23:29 10.12.2025
США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели - Трамп

США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели - Трамп

23:18 10.12.2025
Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

13:22 10.12.2025
РФ терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдови - джерела

РФ терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдови - джерела

11:21 08.12.2025
З Данії екстрадовано житомирянина – співорганізатора незаконного грального бізнесу

З Данії екстрадовано житомирянина – співорганізатора незаконного грального бізнесу

17:18 05.12.2025
Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

22:58 26.11.2025
Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

22:33 18.11.2025
Розвідка підтверджує 62 випадки, коли українські полонені перейшли на сторону противника – генерал Усов

Розвідка підтверджує 62 випадки, коли українські полонені перейшли на сторону противника – генерал Усов

02:55 12.11.2025
Данія погодила новий пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд крон

Данія погодила новий пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд крон

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Безвіз для громадян Великої Британії продовжено до 2027 року - указ

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

Президент Чехії закликав уряд продовжувати підтримку України

Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану – ЗМІ

Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

План розвитку залізниці на 2026р включає держзамовлення на перевезення та Wi-Fi у спальних потягах - Мінрозвитку

Наукову концепцію розвитку законодавства України обговорили в Києві

Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА