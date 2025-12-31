31 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 грудня відзначають Переддень Нового року, День шампанського, День ухвалення рішень, Медитація заради миру в усьому світі.

Православна церква вшановує пам’ять святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.

День 1407 Російська агресія - Day 1407 Russian aggression

День ухвалення рішень

День ухвалення рішень відзначають 31 грудня - це заклик до дії для тих, хто схильний до нерішучості. Присвячений ухваленню рішень, великих чи малих, та їх дотриманню. Цей день не лише для того, щоб ухвалити рішення на Новий рік, а й для того, щоб узяти під контроль своє життя за допомогою рішучих дій, щоб закінчити рік із відчуттям ясності та мети.

День шампанського

Подія ця пов'язана не стільки з алкогольним напоєм, скільки з тим, що у всьому світі його використовують для святкування Нового року. Свято заснували в США, але воно має всесвітній характер з огляду на популярність шампанського напередодні Нового року.

Медитація заради миру в усьому світі

В основі медитації заради миру лежить переконання, що внутрішній стан людини впливає на спільне поле людства. Коли багато людей одночасно зосереджуються на думках любові, співчуття й миру, вони створюють потужний енергетичний та психологічний резонанс. Медитація може тривати від кількох хвилин до пів години й не потребує спеціальної підготовки.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Сильвестра Теодоровича Лепкого (1845-1901), українського письменника, священника УГКЦ, церковного, культурного та громадсько-політичного діяча;

150 років від дня народження Бориса Карловича Яновського (справж. - Зіґль) (1875-1933), українського композитора, диригента, музичного критика, педагога;

140 років від дня народження Соломона Ароновича Розенбаума (1885-1941), українського живописця. Дату народження подано за даними Українського національного біографічного архіву, біографічного довідника "Мистецтво України", інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 29.12.1885 р.;

120 років від дня народження Тадеуша Брези (1905-1970), польського письменника, журналіста, дипломата;

110 років від дня народження Олександра Олександровича Ковальова (1915-1991), українського скульптора.

Ще цього дня:

1904 - Уперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді - Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 - В Індіанаполісі вперше презентували алкотестер, прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1989 - У Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська");

1992 - Припинила існування спільна держава чехів і словаків - Чехословаччина. З 1 січня 1993 року в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки - Чеська і Словацька;

2004 - На Тайвані офіційно відкрили хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі - 509 м;

2009 - У Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

Церковне свято:

Увечері 31 грудня, напередодні календарного нового року, відзначається Щедрий вечір, Василів вечір або Маланка. Традиція Щедрого вечора сягає дохристиянських часів. За язичницькими звичаями в перший день нового року слов'яни вшановували богів Васильчика і Маланку. За легендою, бог Ладо мав доньку Маланку, яку викрав змій і заточив у темниці. Наречений Маланки, бог Місяць, був на полюванні, тому дівчину врятував богатир Васильчик.

З приходом християнства трактування свята змінилося. Православна церква пов'язала цей день із вшануванням пам'яті двох святих: Василя Великого Кесарійського та преподобної Меланії Римлянки. Василь Великий був видатним церковним діячем, одним із засновників Церкви та архієпископом Кесарії Каппадокійської у Малій Азії. Саме йому приписують винахід іконостасу, а також авторство безлічі проповідей. Меланія була черницею. Відома тим, що будувала церкви, допомагала нужденним і піклувалася про хворих за часів занепаду Римської імперії.

Віддання Різдва Христового

Останній день святкування Різдва, що відзначається 31 грудня за новим календарем (григоріанським/новоюліанським) і 13 січня за старим (юліанським), коли церква прощається зі святом перед наступним великим святом Богоявлення.

Іменини:

Михайло, Петро, Меланія.

З прикмет цього дня:

31 грудня — це не просто останній день року. Ще наші предки вірили, що існують певні речі, які можуть вплинути на життя. Цього дня ми можемо загадувати бажання і вірити в здійснення найпотаємніших мрій. Вважається, що від того, як ми проведемо цю добу, залежатимуть наше щастя і талан наступного року. Тому важливо дотримуватися певних традицій, щоб привернути успіх і добробут у своє життя. Так, якщо зустріти Новий рік у новому одязі, то весь рік буде сповнений достатку. Для цього не обов’язково купувати повністю новий гардероб, достатньо одягти щось новеньке, наприклад, светр чи сукню.

Існує ще одна цікава прикмета, відома багатьом господиням: 31 грудня сміття краще виносити у першій половині дня. Вважається, що зранку разом із непотрібними речами можна позбутися негативу в домі, а якщо робити це ввечері, то можна втратити добробут.

Цього дня не варто позичати гроші, інакше весь рік можна провести в боргах. Якщо ж у вас є невиплачені зобов’язання, спробуйте розрахуватися з ними до Нового року, щоб увійти в нього без тягаря. Це допоможе не лише залучити фінансову стабільність, а й відчути душевний спокій.

Є ще кілька заборон, яких варто дотримуватися цього особливого дня. Наприклад, не варто сваритися і лаятися, адже це може принести негатив у ваш дім. Намагайтеся провести день у мирі та гармонії, поруч з рідними та близькими. Насолоджуйтеся святковою атмосферою, а всі конфлікти намагайтеся вирішувати мирно.

А ще, щоб привернути талан та удачу, варто о 12 годині ночі під час бою курантів загадати бажання. Напишіть його на аркуші, підпаліть, а потім пересипте попіл у свій келих. Саме опівночі потрібно розмішати попіл у келиху з якимось безалкогольним напоєм або з шампанським, а потім усе випити. Вважається, що це допомагає здійснити ваші мрії.

Подумайте про свої бажання заздалегідь, щоб встигнути загадати все вчасно. Цей метод перевірений роками, тож якщо не вірите – спробуйте самі. Не забувайте усміхатися та радіти в цю святкову ніч! Новий рік – це час див і магії, і те, як ви його зустрінете, визначить весь прийдешній рік.