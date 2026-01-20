Інтерфакс-Україна
13:12 20.01.2026

Зеленський щодо саміту G7: Поки Макрон мене не запрошував

Фото: https://www.bfmtv.com/politique

Президент Франції Еммануель Макрон поки нічого не говорив щодо участі України в саміті G7 в Парижі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується "сімки" – Еммануель мені нічого не говорив. Поки що. Чому я говорю поки що? Тому що зазвичай, коли є якісь зустрічі великі, дипломатичні, де присутні лідери і де є тематика України, він завжди мене запрошує, тому що знає наші принципи спільні в цьому. Нічого не вирішується про Україну без України", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

