Франція переносить дату саміту G7 через день народження Трампа – ЗМІ

Франція відкладе цьогорічний саміт "Групи семи", щоб уникнути конфлікту з турніром зі змішаних бойових мистецтв, запланованим у Білому домі на 14 червня, повідомляє Politico з посиланнями на двох чиновників, безпосередньо обізнаних з планами G7.

За інформацією видання, Париж раніше оголосив, що цьогорічна зустріч лідерів G7 відбудеться з 14 до 16 червня в Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера.

Однак, цей день – це День прапора США і 80-й день народження президента США Дональда Трампа , який у жовтні оголосив, що 14 червня в Білому домі відбудеться "великий бій Ultimate Fighting Championship (UFC)". Генеральний директор UFC Дейна Уайт повідомив у четвер, що логістика заходу вже остаточно узгоджена, та зазначив, що захід збере до 5 тис. осіб на Південній галявині Білого дому.

Саміт G7 тепер триватиме з 15 по 17 червня. Офіс французького президента Емманюеля Макрона відмовився підтвердити, чи пов'язана ця зміна, яка тепер офіційно опублікована на веб-сайті G7, безпосередньо з подією UFC, і заявив, що новий графік є "результатом наших консультацій з партнерами G7".

Раніше про можливість перенесення саміту G7 через день народження Трампа повідомило місцеве видання LeMessager.