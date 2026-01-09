Інтерфакс-Україна
Події
15:00 09.01.2026

Франція переносить дату саміту G7 через день народження Трампа – ЗМІ

1 хв читати
Франція переносить дату саміту G7 через день народження Трампа – ЗМІ

Франція відкладе цьогорічний саміт "Групи семи", щоб уникнути конфлікту з турніром зі змішаних бойових мистецтв, запланованим у Білому домі на 14 червня, повідомляє Politico з посиланнями на двох чиновників, безпосередньо обізнаних з планами G7.

За інформацією видання, Париж раніше оголосив, що цьогорічна зустріч лідерів G7 відбудеться з 14 до 16 червня в Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера.

Однак, цей день – це День прапора США і 80-й день народження президента США Дональда Трампа , який у жовтні оголосив, що 14 червня в Білому домі відбудеться "великий бій Ultimate Fighting Championship (UFC)". Генеральний директор UFC Дейна Уайт повідомив у четвер, що логістика заходу вже остаточно узгоджена, та зазначив, що захід збере до 5 тис. осіб на Південній галявині Білого дому.

Саміт G7 тепер триватиме з 15 по 17 червня. Офіс французького президента Емманюеля Макрона відмовився підтвердити, чи пов'язана ця зміна, яка тепер офіційно опублікована на веб-сайті G7, безпосередньо з подією UFC, і заявив, що новий графік є "результатом наших консультацій з партнерами G7".

Раніше про можливість перенесення саміту G7 через день народження Трампа повідомило місцеве видання LeMessager.

Теги: #перенесення #франція #саміт #трамп #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 09.01.2026
Трамп гарантуватиме безпеку України, бо впевнений, що Росія не буде знову вторгатися

Трамп гарантуватиме безпеку України, бо впевнений, що Росія не буде знову вторгатися

04:29 09.01.2026
США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

10:36 08.01.2026
ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

02:27 08.01.2026
США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

23:42 06.01.2026
Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

22:10 06.01.2026
Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

14:01 06.01.2026
Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

12:19 06.01.2026
Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

17:26 05.01.2026
Віткофф і Кушнер приймуть участь у саміті щодо гарантій безпеки України

Віткофф і Кушнер приймуть участь у саміті щодо гарантій безпеки України

17:16 04.01.2026
Нацгвардія домовилась із Жандармерією Франції о співробітництві у навчанні та застосуванні сучасних технологій

Нацгвардія домовилась із Жандармерією Франції о співробітництві у навчанні та застосуванні сучасних технологій

ВАЖЛИВЕ

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

"Харківський антикорупційний центр" і міськрада домовилися про співпрацю

Директори шкіл повинні до 21 січня оновити дані в АІКОМ для автоматичного продовження відстрочки вчителям

Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

Мінсоцполітики 5 разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025 році, Мінветеранів - 14 разів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА