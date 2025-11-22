У ПАР проходить саміт G20

У ПАР у суботу розпочав роботу саміт G20, його відкрив президент країни Сиріл Рамафоса, передає Bloomberg.

"ПАР хоче гарантувати, що пріоритети розвитку Глобального Півдня та Африки на порядку денному знайдуть відображення в порядку денному G20", - сказав президент.

За його словами, країни-учасниці саміту погодили підсумкову декларацію.

"Ухвалення декларації на саміті надішле важливий сигнал світу, що мультилатералізм може виправдовувати очікування і робить це. Він несе послання миру і солідарності", - наголосив Рамафоса.

Також він зазначив такі проблеми, як прийнятний рівень заборгованості, складнощі з виплатою боргів, реформи міжнародних інститутів, перехід до безпечних джерел енергії, геополітична напруженість.

За даними Bloomberg, на G20 відбулися переговори за зачиненими дверима.

Раніше агентство ознайомилося з чернеткою декларації, в якій, зокрема, міститься заклик захищати поставки найважливіших металів від односторонніх торговельних заходів.

На саміт у суботу прибули прем'єр Британії Кір Стармер, канадський прем'єр Марк Карні, прем'єр Ефіопії Абій Ахмед Алі, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр Держради КНР Лі Цян, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Іспанії Педро Санчес, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Південної Кореї Лі Чже Мен і прем'єр Індії Нарендра Моді. Проте саміт вирішив пропустити президент США Дональд Трамп, який звинувачував південноафриканську владу в порушенні прав білого населення республіки.

За даними Bloomberg, "на полях" саміту Мерц, Макрон і Стармер можуть обговорити ситуацію навколо України і реагування на мирний план США.

У підсумковій декларації саміту Україна згадується один раз. "Ми згодні з тим, що, керуючись цілями і принципами Статуту ООН у повному обсязі, ми працюватимемо над досягненням справедливого, всеосяжного і міцного миру в Судані, Демократичній Республіці Конго, на окупованій палестинській території, в Україні, а також над припиненням інших конфліктів та воєн у всьому світі. Лише з миром ми досягнемо сталого розвитку та процвітання", - йдеться в документі.