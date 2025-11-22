Інтерфакс-Україна
Події
19:04 22.11.2025

У ПАР проходить саміт G20

2 хв читати
У ПАР проходить саміт G20

У ПАР у суботу розпочав роботу саміт G20, його відкрив президент країни Сиріл Рамафоса, передає Bloomberg.

"ПАР хоче гарантувати, що пріоритети розвитку Глобального Півдня та Африки на порядку денному знайдуть відображення в порядку денному G20", - сказав президент.

За його словами, країни-учасниці саміту погодили підсумкову декларацію.

"Ухвалення декларації на саміті надішле важливий сигнал світу, що мультилатералізм може виправдовувати очікування і робить це. Він несе послання миру і солідарності", - наголосив Рамафоса.

Також він зазначив такі проблеми, як прийнятний рівень заборгованості, складнощі з виплатою боргів, реформи міжнародних інститутів, перехід до безпечних джерел енергії, геополітична напруженість.

За даними Bloomberg, на G20 відбулися переговори за зачиненими дверима.

Раніше агентство ознайомилося з чернеткою декларації, в якій, зокрема, міститься заклик захищати поставки найважливіших металів від односторонніх торговельних заходів.

На саміт у суботу прибули прем'єр Британії Кір Стармер, канадський прем'єр Марк Карні, прем'єр Ефіопії Абій Ахмед Алі, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр Держради КНР Лі Цян, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Іспанії Педро Санчес, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Південної Кореї Лі Чже Мен і прем'єр Індії Нарендра Моді. Проте саміт вирішив пропустити президент США Дональд Трамп, який звинувачував південноафриканську владу в порушенні прав білого населення республіки.

За даними Bloomberg, "на полях" саміту Мерц, Макрон і Стармер можуть обговорити ситуацію навколо України і реагування на мирний план США.

У підсумковій декларації саміту Україна згадується один раз. "Ми згодні з тим, що, керуючись цілями і принципами Статуту ООН у повному обсязі, ми працюватимемо над досягненням справедливого, всеосяжного і міцного миру в Судані, Демократичній Республіці Конго, на окупованій палестинській території, в Україні, а також над припиненням інших конфліктів та воєн у всьому світі. Лише з миром ми досягнемо сталого розвитку та процвітання", - йдеться в документі.

 

 

 

 

Теги: #g20 #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 21.11.2025
Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із Зеленським

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із Зеленським

15:29 19.11.2025
Австрія виділила EUR2 млн для ініціативи Food from Ukraine

Австрія виділила EUR2 млн для ініціативи Food from Ukraine

00:20 13.11.2025
Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

19:07 11.11.2025
Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

13:42 08.11.2025
США не поїдуть на саміт G20 у ПАР

США не поїдуть на саміт G20 у ПАР

11:58 03.11.2025
Стубб запропонував провести зустріч Трампа та Путіна на саміті G20 у листопаді

Стубб запропонував провести зустріч Трампа та Путіна на саміті G20 у листопаді

05:26 02.11.2025
Білий дім: високопосадовців США не буде на кліматичному саміті ООН

Білий дім: високопосадовців США не буде на кліматичному саміті ООН

23:34 23.10.2025
ЄС заявляє про непохитну підтримку Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів – заява до висновків саміту ЄС

ЄС заявляє про непохитну підтримку Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів – заява до висновків саміту ЄС

19:14 23.10.2025
Саміт у Будапешті запропонувала американська сторона, такі зустрічі потрібно добре готувати - Путін

Саміт у Будапешті запропонувала американська сторона, такі зустрічі потрібно добре готувати - Путін

09:29 23.10.2025
У Брюсселі відбудеться саміт ЄС

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС

ВАЖЛИВЕ

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що його план щодо України та Росії не є остаточним і має на меті досягнення миру

У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи

ОВА: На Дніпропетровщині від обстрілів загинула жінка, п’ятеро людей поранено

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

Двоє загиблих і п’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині – прокуратура

На Покровському напрямку росіяни зазнають найбільших втрат і змушені задіяти оперативний резерв – УВ "Схід"

У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА