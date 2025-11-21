Інтерфакс-Україна
Події
12:43 21.11.2025

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

Європейські лідери обговорити "мирний план" від США, який був оприлюднений у медіа, під час саміту G20, однак керівництво ЄС не отримувало офіційних документів.

На пресконференції напередодні саміту G20 у м.Йоганнесбург у ПАР президент Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз "не отримував жодних офіційних повідомлень про будь-які плани".

"Тому не має сенсу коментувати це питання на даний момент. Я можу лише сказати і повторити, що ЄС залишається повністю відданим забезпеченню незмінної підтримки України на основі принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", - запевнив він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС з першого дня "стоїть пліч-о-пліч з Україною, і разом ми захищаємо принципи Статуту ООН".

"Вчора було оприлюднено 28-пунктний план. Ми обговоримо ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами тут, в кулуарах G20. Я також зв’яжуся з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання. Важливим є ключовий принцип, якого ми завжди дотримувалися, а саме: нічого про Україну без України", - наголосила президент ЄК.

