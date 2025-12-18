Зеленський: Якщо вдасться погодити мирний план, кошти з активів РФ підуть повністю на відбудову

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна використовуватиме фінансування, отримане з заморожених активів РФ, на підтримку армії, військового виробництва та закупівлю ракет протиповітряної оборони у США в разі продовження війни і на відбудову в разі припинення війни, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми говоримо про революційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво, безумовно, і європейське, безумовно, і ракети для ППО США. Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийнято це рішення позитивно. Але якщо війна закінчиться, ми робимо дипломатичне для цього абсолютно все. Якщо ми зможемо погодити план щодо закінчення війни, то таке рішення щодо використання цих грошей буде направлено повністю на відбудову", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

За його словами, зараз іде розмова про EUR200 млрд, які знаходяться на території Європейського Союзу. "Це рішення на столі, на сьогодні це залежить від політичної волі. Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи і дуже надію, що ми можемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України", - сказав президент.

Що стосується США, то за словами Зеленського, "у них також є менше грошей, безумовно, 5 чи 5,5 мільярдів, але за них також треба боротися і кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас".

"Важливо, що ми проговорили з американцем в Берліні, що Україні потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати. Поки що деталей у мене немає. Європа також завжди говорила про відбудову України", - сказав він.