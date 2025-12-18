Інтерфакс-Україна
Події
10:50 18.12.2025

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Стабільне фінансування України і зменшення притоку грошей до РФ стимулюватиме державу-агресора до припинення війни, а зменшення фінансування України натомість ставить дипломатичний трек під загрозу, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через заборону, санкційну, для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну. Якщо у України буде стабільне фінансування, а у Росії буде зменшуватись фінансування, безумовно, я не порівнюю, це різні суми, але це не менше, то для Росії безумовно це сигнал, щоб вона переходила до дипломатичного треку", - сказав Зеленський у четвер.

На питання журналістів, що робитиме Україна, якщо ЄС не погодиться використати заморожені російські кошти для підтримки України, президент відповів: "А що буде робити Європа? Це серйозне запитання. І що будуть робити Сполучені Штати?".

"Якщо Україна не має таких грошей, вона в більш слабкій позиції. У Путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю. І він розуміє, що ми будемо більш слабкішими і більш враженими. І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку. Точно не захоче будь-якої дипломатії, будь-якого діалогу", - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що Володимир Путін "не хоче закінчувати війну - питання, чи може він її продовжувати".

"Це питання вже залежить від наших партнерів, від їх тиску, санкційно перед усім, ну і дипломатично… Але, тим не менш, я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти, і Сполучені Штати, якщо будуть чесними, відкритими, якщо Путін зараз буде гельмувати дипломатичну цю хвилю, а зараз вона така найбільша за останній час, то Сполучені Штати будуть тиснути на них більше. Подивимося", - сказав президент.

За його словами, для України важливо, щоб перехід до дипломатичного треку відбувся якомога раніше, "а це значить, що Україна повинна бути в сильній позиції".

"Це Росія повинна розуміти, що ми в сильній позиції. Це не тільки наша внутрішня сильна моральна позиція - це Росія повинна бачити, що, наприклад, точно на 26-27 ік, Україна забезпечена грошима. Це сигнал Росії, що Україна не впаде просто через дефіцит фінансування і зброї, і соціальну допомогу. Тому такі речі важливі. Друге – це експорт. Треба не тільки говорити про санкційну політику щодо енергетики, а треба максимально прикручувати енергетичні гайки. По-іншому воно не працює. Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через заборону, санкційну, для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну", - наголосив Зеленський.

