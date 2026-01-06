Інтерфакс-Україна
Культура
11:51 06.01.2026

Бельгія підтримає мобільні бібліотеки в Україні

Бельгія надасть 250 тисяч євро на реалізацію проєкту зі створення мобільних бібліотек в Україні. Ініціатива покликана забезпечити доступ до книг, освіти й культурних подій у громадах, де через війну робота стаціонарних бібліотек ускладнена або неможлива.

Про це повідомила агенція Belga з посиланням на міністерку культури Фландрії Кароліне Геннез.

Фінансування передбачає облаштування спеціально обладнаних мікроавтобусів із книжковими фондами та мультимедійним оснащенням. Такі мобільні бібліотеки курсуватимуть між населеними пунктами, працюватимуть як виїзні читальні та простори для освітніх і культурних заходів.

У межах проєкту також планують поповнення книжкових колекцій, зокрема сучасною українською літературою, а також проведення зустрічей, майстер-класів і програм для дітей та дорослих. Окрему увагу приділять громадам у прифронтових і сільських регіонах.

Проєкт реалізовуватимуть у партнерстві з українськими органами влади та громадськими організаціями. Як очікується, мобільні бібліотеки стануть не лише джерелом знань, а й важливими осередками спілкування та культурної підтримки на місцях.

