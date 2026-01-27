Емма Стоун встановила рекорд за кількістю номінацій на "Оскар"

Фото: Instagram Емма Стоун

Американська акторка Емма Стоун увійшла в історію премії Американської кіноакадемії "Оскар", отримавши одразу сім номінацій на престижну нагороду та встановивши кілька рекордів, повідомляє The Hollywood Reporter.

37-річна Стоун стала другою наймолодшою людиною в історії кінопремії, яку номінували на сім премій одночасно. Раніше схожих показників досягали лише одиниці, зазначають автори матеріалу.

Серед номінацій, що отримала акторка, — найкраща жіноча роль, а також інші ключові категорії, які відзначають внесок у кінематографію.

Стрічка, участь у якій принесла Стоун ці досягнення, поки не уточнюється в публікації, однак наголошується, що успіх акторки привернув широку увагу в медіа та серед кінокритиків.