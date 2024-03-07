Фільм "20 днів у Маріуполі" має важливе значення для протидії російській брехні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поспілкувався з режисером номінованого на "Оскар" документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстиславом Черновим.

"Вдячний команді, яка створила цей дуже важливий фільм, за те, що вони викрили для всього світу звірства Росії проти нашого народу. Ця жахлива та правдива розповідь має критично важливе значення для протидії російській брехні, утримання України в центрі уваги та для розуміння, що наша держава має виграти цю війну, а Росія має бути притягнута до відповідальності", - написав президент у своєму телеграмі.

Глава держави побажав команді, яка працювала над стрічкою, успіху в номінації на "Оскар".