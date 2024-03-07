Події

20:38 07.03.2024

Фільм "20 днів у Маріуполі" має важливе значення для протидії російській брехні - Зеленський

1 хв читати
Фільм "20 днів у Маріуполі" має важливе значення для протидії російській брехні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поспілкувався з режисером номінованого на "Оскар" документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстиславом Черновим.

"Вдячний команді, яка створила цей дуже важливий фільм, за те, що вони викрили для всього світу звірства Росії проти нашого народу. Ця жахлива та правдива розповідь має критично важливе значення для протидії російській брехні, утримання України в центрі уваги та для розуміння, що наша держава має виграти цю війну, а Росія має бути притягнута до відповідальності", - написав президент у своєму телеграмі.

Глава держави побажав команді, яка працювала над стрічкою, успіху в номінації на "Оскар".

 

 

 

Теги: #оскар #маріуполь #стрічка #номінація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 23.01.2024
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на "Оскар"

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на "Оскар"

16:55 23.01.2024
"Оппенгеймер", "Барбі" і "Вбивці квіткової повні" боротимуться за "Оскар"

"Оппенгеймер", "Барбі" і "Вбивці квіткової повні" боротимуться за "Оскар"

15:44 09.01.2024
Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на пропагандистську виставку про окупований Маріуполь

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на пропагандистську виставку про окупований Маріуполь

14:32 04.01.2024
Київ розцінює як провокацію виставку в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією

Київ розцінює як провокацію виставку в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією

10:10 22.12.2023
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" ввійшов до шортлиста премії "Оскар" у двох номінаціях

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" ввійшов до шортлиста премії "Оскар" у двох номінаціях

10:29 16.12.2023
У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

10:53 15.12.2023
Суд засудив до довічного ув'язнення лікарку з Маріуполя, яка під час боїв за місто "здала" росіянам 7 поранених воїнів ЗСУ

Суд засудив до довічного ув'язнення лікарку з Маріуполя, яка під час боїв за місто "здала" росіянам 7 поранених воїнів ЗСУ

21:16 11.10.2023
Республіканці висунули Стіва Скаліза на посаду спікера Палати представників Конгресу США

Республіканці висунули Стіва Скаліза на посаду спікера Палати представників Конгресу США

15:48 18.09.2023
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

09:43 14.09.2023
У Маріупольському районі лунають гучні вибухи

У Маріупольському районі лунають гучні вибухи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів

Під час мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель

Зеленський про вступ Швеції до НАТО: Ще одна країна стала більш захищеною від російського зла

Строковики будуть направлені в запас із квітня

Зеленський про потенційне призначення Залужного послом до Великої Британії: Наше союзництво з цією країною має тільки зміцнюватися

ОСТАННЄ

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів

Умєров і Кулеба на Паризькій конференції обговорили шляхи посилення допомоги Україні у важливих сферах, зокрема, можливості завдавати глибоких ударів

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Великої Британії першочергові потреби ЗСУ

Під час мінометного обстрілу в Семенівській громаді загинув місцевий житель

Чехія зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України

Зеленський про вступ Швеції до НАТО: Ще одна країна стала більш захищеною від російського зла

Церемонія підняття прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО відбудеться в понеділок

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність застосування запобіжного заходу до народного депутата України Сергія Пашинського

Строковики будуть направлені в запас із квітня

Зеленський про потенційне призначення Залужного послом до Великої Британії: Наше союзництво з цією країною має тільки зміцнюватися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА