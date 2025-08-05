Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

Український оскарівський комітет продовжив прийом заявок для участі фільмів у відборі на 98-му премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Згідно з повідомленням Української кіноакадемії, прийом заявок продовжено до 11 серпня 2025 року включно (раніше передбачалося до 3 серпня).

В Академії нагадали, що фільми мають відповідати таким критеріям: міжнародний фільм визначається як повнометражний кінофільм (не менше 40 хвилин); фільм виготовлений поза межами США з діалогами переважно не англійською мовою (більше ніж 50%).

Детальніше про умови подання фільмів на розгляд Українським оскарівським комітетом можна прочитати за посиланням: https://uafilmacademy.org/site/oscar.html

Як повідомлялося, стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.