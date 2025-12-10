Неурядова організація з України "Проліска" стала лауреатом премії Нансена у 2025 році

10 грудня 2025 р., м. КИЇВ

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) із радістю повідомляє, що неурядова організація з України, Гуманітарна місія "Проліска", стала цьогорічним лауреатом премії Нансена в європейському регіоні.

Присудження цієї почесної нагороди свідчить не лише про заслужене визнання "Проліски", всього колективу й важливої роботи організації, а й про вшанування невтомних зусиль та життєво необхідної діяльності громадянського суспільства в Україні. Нагорода віддає шану численним неурядовим організаціям, волонтерам й громадам, чий внесок продовжує зміцнювати та формувати програми екстреного реагування та відновлення під час війни.

Команда "Проліски" однією з перших прибуває на місця повітряних ударів і обстрілів і разом із державними й муніципальними екстреними службами надає допомогу вдень і вночі у великих містах і віддалених селах. Фахівці "Проліски" допомогли евакуювати тисячі людей із прифронтових громад, не залишаючи без турботи людей з найбільш вразливих груп: людей похилого віку, осіб з інвалідністю, а також малозабезпечених сімей. А тим людям, які не можуть або не бажають покидати рідну домівку, спеціалісти "Проліски" і надалі надають життєво необхідну допомогу: питну воду, медичну й психосоціальну підтримку й предмети першої потреби.

"Громадянське суспільство й громади в усіх куточках України надають незамінну підтримку людям, які мають гуманітарні потреби. Завдяки відвазі й відданості команди "Проліски", яка часто працює в надзвичайно складних і небезпечних умовах, вдалося врятувати незліченну кількість життів і з повагою до гідності кожної людини надати вчасну допомогу переміщеним людям саме тоді, коли вони найбільше її потребували. Робота "Проліски" стала справжнім символом відстоювання ідеалів гуманності під час цієї жорстокої війни", – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

"Проліска" стала партнером УВКБ ООН у 2016 році після початку війни у 2014 році, й залишається ним після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Зберігаючи присутність у найбільш постраждалих від війни регіонах, команда із понад 1 000 осіб працює у 13 областях.

"Для мене велика честь приймати премію Нансена від імені всього колективу Гуманітарної місії "Проліска". Це справжнє визнання тієї роботи, котру кожен працівник і волонтер організації виконував упродовж майже 12 років війни в Україні заради людей, які опинилися в найскладніших життєвих ситуаціях. Мене також тішить, що премія Нансена повертається в Україну. Це свідчить про розуміння надзвичайних масштабів тієї гуманітарної кризи, яку спричинило вторгнення Російської Федерації в Україну", – зазначив керівник ГО "Проліски" Євген Каплін.

Представники України отримують премію Нансена за заслуги в галузі захисту прав біженців уже втретє. У 1998 році лідер кримських татар Мустафа Джемілєв став лауреатом премії Нансена, що стало визнанням його внеску у відстоювання права кримських татар на повернення до Криму на світовому рівні. А у 2020 році громадська активістка Тетяна Баранцова стала лауреаткою премії Нансена в європейському регіоні за роботу в галузі підтримки людей з інвалідністю, які були змушені покинути власні домівки через бойові дії.

"Проліска" увійшла до четвірки видатних особистостей – лауреатів премії Нансена у галузі захисту прав біженців на глобальному й регіональному рівнях у 2025 році. Ця нагорода була започаткована в 1954 році й покликана вшанувати людей, групи та організації, які докладають зусиль, що виходять за межі посадових обов’язків, щоб захистити права біженців, внутрішньо переміщених людей та людей без громадянства. Премію назвали на честь норвезького дослідника, вченого, дипломата й гуманіста Фрітьйофа Нансена.

"Премія Нансена в галузі захисту прав біженців присуджується на знак визнання надзвичайної сміливості й милосердя. Досягнення цьогорічних лауреатів нагадують нам про те, що навіть у найтемніші часи залишається місце для співчутливого ставлення до інших. Непохитна відданість цих людей принципам захисту й підтримки внутрішньо переміщених людей надихає та вселяє надію. Саме в цьому ми вбачаємо уособлення ідеалів Нансена – віри в те, що кожна людина, змушена покинути рідну домівку, де б вона не була, заслуговує на гідне ставлення, безпечні умови й надію на краще", – заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Цього року глобальну премію Нансена було присуджено Мартіну Азіа Содеа, старості села з Камеруну, який сприяв інтеграції 36 000 біженців із Центральноафриканської республіки. Регіональну премію отримають Пабло Морено Кадена, успішний бізнесмен із Мексики, який став ініціатором інтеграції біженців у країні; Табан Шореш, засновниця очолюваної жінками організації "Квітка лотоса", яка підтримує постраждалих від конфлікту в Іракському Курдистані, і Неґара Назарі, біженка з Афганістану, засновниця навчального центру "Аріана" в Таджикистані, що став єдиною можливістю здобути освіту для багатьох біженців з Афганістану.

Вручення премії Нансена стало можливим завдяки щедрій підтримці Урядів Норвегії та Швейцарії, Фундації IKEA й міста й кантону Женева.

Церемонія вручення премії Нансена відбудеться 16 грудня в м. Женева.

12 грудня 2025 р. УВКБ ООН в Україні проводитиме урочистий захід на честь ГО "Проліска" – лауреата премії Нансена в європейському регіоні. У заході візьмуть участь працівники "Проліски", Представниця УВКБ ООН в Україні, представники органів обласної та місцевої влади, Посол Швейцарії в Україні й Тимчасовий повірений у справах Норвегії в Україні. Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у церемонії. За більш детальною інформацією звертайтеся до Вікторії Тютюнник (+38 050 369 92 30).

