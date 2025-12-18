Інтерфакс-Україна
15:11 18.12.2025

Громади, що дбають: на форумі в Києві визначили пріоритети розвитку соціальних послуг в умовах війни

Громади, що дбають: на форумі в Києві визначили пріоритети розвитку соціальних послуг в умовах війни

У Києві 16–17 грудня відбувся Національний форум надавачів соціальних послуг "Громади, що дбають". Захід зібрав представників держави, громад, громадських організацій і надавачів соціальних послуг з усієї країни, для обговорення того, як система соціального захисту має адаптуватися до викликів війни та краще відповідати потребам людей. Захід провела громадська організація "КримSOS" спільно з Благодійним фондом "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН).

Форум став майданчиком для обміну практичним досвідом, обговорення державної політики й пошуку рішень для підтримки внутрішньо переміщених осіб, людей старшого віку, маломобільних груп і громад, які приймають найбільше навантаження.

"Тема цього форуму — надважлива. Вона про те, як громади мають дбати про своїх громадян: тих, хто релокувався, тих, хто приймає, і тих, хто потребує постійної підтримки. Для нас соціальна політика — це про гідність, право людини обирати й жити повноцінним життям", — наголосила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяна Кірієнко.

Вона зазначила, що держава працює над побудовою єдиної системи супроводу ВПО — від евакуації до інтеграції у громаду, зокрема через цифрові інструменти та стандартизацію соціальних послуг, у тісній співпраці з громадським сектором.

"Наше завдання — побудувати систему, де на кожному етапі зрозуміло, хто і за що відповідає, а соціальні послуги працюють як єдиний маршрут для людини, а не набір розрізнених рішень", — зазначила Тетяна Кірієнко.

Про практичну реалізацію цього підходу говорила Олена Фартушна — начальниця відділу з питань захисту та інтеграції окремих категорій соціальних груп Управління формування політики систем соціальних послуг.

"Саме соціальний працівник визначає потреби людини, сприяє відновленню її зв’язків із родиною і допомагає сформувати план подальшого життя — без цього неможлива ані інтеграція, ані сталі рішення", — підкреслила Олена Фартушна.

Окрему увагу на форумі приділили партнерству держави й громадянського суспільства. Заступниця Представниці УВКБ ООН в Україні з питань захисту Ніна Шрепфер зазначила:

"Цей діалог — не лише про соціальні послуги. Ідеться про нову модель партнерства, в якій держава визначає напрям, громади беруть на себе відповідальність, а громадянське суспільство додає довіру, гнучкість і сталі зміни. Справжня сила цієї моделі вимірюється тим, наскільки швидко й з повагою вона реагує на потреби тих, хто потребує цього найбільше. Для внутрішньо переміщених осіб і людей старшого віку соціальні послуги не просто допомога, а відновлення відчуття приналежності, безпеки й контролю над власним життям. І це щодня стає можливим завдяки громадам, посиленим підтримкою громадянського суспільства".

Під час форуму також обговорили ключові соціальні послуги для людей старшого віку, маломобільних груп і людей з інвалідністю. Йшлося про притулки як тимчасове рішення у кризових ситуаціях, стаціонарний догляд для людей із високими потребами та підтримане проживання, яке дозволяє жити максимально самостійно з необхідним соціальним супроводом. Розвиток і стандартизація цих послуг, зокрема і для ВПО, розглядаються державою як альтернатива інституційному догляду та основа гідного життя в громадах.

Про трансформацію системи соціальних послуг говорила і директорка гуманітарних програм БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" Анна Борисова. 

"Ми живемо в час глибокої трансформації. Війна оголила слабкі місця, але водночас дала змогу змінити фокус — більше говорити про людей і для людей. Цей форум — для людей, про людей і від людей. Сильні громади — це основа відновлення України", — наголосила Анна Борисова.

Окремий акцент форуму — посилення спроможності громадських організацій як потенційних надавачів соціальних послуг. 

"Неприбуткові організації мають великий потенціал у наданні соціальних послуг. Ми допомагаємо громадському сектору ставати більш спроможним, щоб разом підсилювати національну систему соціального захисту й допомагати громадам відповідати на виклики", — наголосила керівниця проєкту ГО "КримSOS" Анна Смакула.

За підсумками форуму учасники окреслили ключові напрями розвитку соціальних послуг: посилення співпраці громадянського суспільства з державною системою соцзахисту, розширення доступу до базових послуг, підтримку ВПО та людей старшого віку через програми соціальної адаптації, а також залучення соціальних фасилітаторів і волонтерів. Форум підтвердив: саме на рівні громад сьогодні формуються рішення, від яких залежить ефективність соціальних послуг і якість життя людей у найскладніших умовах.

 

 

