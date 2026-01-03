Інтерфакс-Україна
Події
23:47 03.01.2026

Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

1 хв читати

Колумбія, за підтримки Росії та Китаю, ініціювала проведення засідання Ради Безпеки ООН, повідомила агенція Reuters, посилаючись на інформацію від дипломатів.

Агенція наводить також фрагмент листа, який спрямував до Ради Безпеки ООН посол Венесуели в ООН Самуель Монкада.

"Це колоніальна війна, спрямована на знищення нашої республіканської форми правління, вільно обраної нашим народом, і на встановлення маріонеткового уряду, який дозволить розграбувати наші природні ресурси, включаючи найбільші в світі запаси нафти", – написав Монкада в суботу в листі до Радбезу ООН, зазначивши, що США порушили Статут ООН.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/live-trump-says-us-has-captured-venezuela-president-maduro-2026-01-03/

Теги: #радбез #оон #венесуела #сша

UKR.NET

