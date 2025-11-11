III Всеукраїнський Форум Рад ВПО відбудеться 14–15 листопада у Києві

Форум стане продовженням заходів 2023 та 2024 років, які об’єднали понад 770 учасниць й учасників довкола обговорення ролі та місії Рад ВПО на національному рівні.

Мета III Форуму: об’єднати представників/ць Рад ВПО, органів влади, експертів та партнерів для осмислення ролі Рад ВПО у майбутньому, аналізу їхнього впливу на політики та процеси відновлення, пошуку шляхів інституційної інтеграції у національні системи, а також забезпечення сталого розвитку Рад ВПО через практичні інструменти, навчання та обмін найкращими практиками.

Ключові спікерки та спікери Форуму:

Ірина Верещук — заступниця Керівника Офісу Президента України;

Тетяна Кирієнко — заступниця Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України (tbc);

Матіас Шмале — координатор системи ООН і Гуманітарний координатор;

Бернадетт Кастель-Голлінгсворт – представниця УВКБ ООН в Україні;

Юлія Ткачук — директорка проєктів IREX в Україні;

Ольга Іванова — директорка програм розвитку та адвокації БО "ССС".

Унікальні події в рамках Форуму:

Перше нагородження Національною відзнакою "ЗаРади майбутнього", якою відзначать найактивніших членкинь та членів Рад ВПО у номінаціях "Лідерство та Адвокація", "Інновації та Ініціативи" та "Сила Співпраці".

"Алея Можливостей. Ярмарок бізнесів ВПО". Цей інтерактивний простір об’єднає підприємців з-поміж ВПО, які продемонструють власну продукцію та поділяться унікальним досвідом відбудови бізнесу на новому місці.

Програма Форуму доступна за посиланням.

Акредитація для медіа

Захід відбудеться в одному з центральних районів Києва. Точну локацію буде повідомлено після акредитації. Початок о 09:00. Обов’язкова попередня акредитація за посиланням до 14:00 13 листопада 2025 року.

Контактна особа з питань акредитації:

Гуменюк Олександр, 063 590 16 33, [email protected]

Інформаційна довідка:

Нині в Україні відповідно до офіційних джерел зареєстровано понад 4,4 мільйона внутрішньо переміщених людей. Серед найбільш поширених потреб і запитів ВПО — житло, працевлаштування, виплати, гуманітарна допомога, адаптація та інтеграція у нові громади. Допомагати їм у розв’язанні цих питань покликані Ради ВПО.

Рада ВПО – консультативно-дорадчий орган, до якого обов’язково входять внутрішньо переміщені особи. Ради займаються адвокацією прав та інтересів ВПО, дають владі розуміння їхніх потреб у громаді, забезпечують зворотний зв’язок щодо якості наданих послуг. На початок листопада 2025 року по всій Україні нараховується понад 800 Рад ВПО.

Форум організував Благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Вміст публікації є виключно відповідальністю БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" та не обов’язково відображає погляди Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).