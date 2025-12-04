Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у EUR1,1 млн від польської Dom Development реалізує третій проєкт реконструкції

Благодійний фонд "Житло для ВПО" розпочинає в смт Ставище (Київська область, Білоцерківський район) проєкт реконструкції дитячого садка з метою перетворення його на багатоквартирний житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), донором є польський фонд Nasz Dom від Dom Development, повідомила пресслужба фонду.

"Ми вдячні нашим партнерам за довіру та підтримку. Завдяки Dom Development, КОДА, місцевій владі та німецьким консультантам цей проєкт стане ще одним важливим кроком у створенні якісного житла для ВПО. Ми будуємо не лише будівлі — ми повертаємо людям відчуття дому", — зазначила голова фонду "Житло для ВПО" Ольга Єрошенко.

Проєкт у Ставищі (вул.Паланського, 30-А) буде реалізовано протягом 14 місяців за підтримки Київської обласної державної адміністрації та у партнерстві з місцевою владою, старт робіт заплановано на березень 2026. Площа забудови охоплює 1,2 га, будівлі - 2083 кв. м. Розробником проєктної документації обрано ПП "Архбудренесанс". До команди на волонтерських засадах у якості незалежного консультанта долучиться німецька компанія WITTE Project Management.

Цей проєкт вже третій у партнерстві фонду та польських донорів. Наприкінці минулого року в Ірпені за надані фондом 2,5 млн злотих вдалося реконструювати житло для 53 переселенців, а восени 2025 за 2,7 млн злотих завершили генеральну реконструкцію будинку з адаптацією для проживання 14 родин ВПО у с.Мізяківські Хутори (Стрижавська громада Вінницької області).

Dom Development SA Холдинг (Grupa Dom Development) є найбільшим забудовником у Польщі. Реалізує проєкти у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Тригороді та околицях (через компанію Euro Styl S.A.). Станом на кінець 2024 року холдінг ввів в експлуатацію 53 тис. квартир. З 2006 року Dom Development S.A. котирується на Варшавській фондовій біржі.

Українцям група допомагає від початку війни. У першій фазі точкова підтримка полягала в переданні продуктів харчування і предметів першої необхідності пунктам у містах, де вона працює, а також на польсько-українському кордоні. Забудовник відремонтував кілька будинків для біженців, зокрема у Варшаві та Яхранці, а також у Кракові, де притулок знайшли діти з України. Серед значущих проєктів - реконструкція будівлі, де цього навчального року відкрили Варшавську українську школу на 270 учнів.