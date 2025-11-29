Кабмін перерозподілив в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Укрдержархіву

Кабінет міністрів перерозподіли в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Державної архівної служби.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, здійснено перерозподіл видатків державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству юстиції на 2025 рік для реалізації публічних інвестиційних проектів.

Так, зменшено обсягу видатків за бюджетною програмою "Реалізація публічного інвестиційного проекту "Електронний засіб контролю і нагляду" на 27 млн. грн, і на цю суму встановлено видатки за програмою "Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації".

Також затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту "Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів України у Солом'янському районі м. Києва: Будівництво нових корпусів, трансформаторної підстанції. Будівництво підземного сховища з надбудовою читальної зали".