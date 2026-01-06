Інтерфакс-Україна
Економіка
15:41 06.01.2026

Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

Всі генеруючі об’єкти в енергосистемі України працюють відповідно до своїх режимів і графіків, а енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень в умовах похолодання та обстрілів РФ, повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко.

"Ми працюємо над тим, щоб максимально компенсувати негатив, який несуть погіршення погодних умов та знищення енергетики обстрілами РФ, і не допустити збільшення тривалості графіків обмежень електроенергії", – сказав Замулко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

Різницю у тривалості відключень електрики у різних регіонах він пояснили мережевими можливостями її передачі та розподілу.

"Забезпечення тієї чи іншої території електрикою обумовлюється тим, наскільки система спроможна її туди передати. Певні території мають реально прямі шляхи від генерації, інші – через велику кількість підстанцій та велику кількість мереж дійсно мають ці обмеження. Там, де є можливість подати електрику, енергетики завжди її подають", – наголосив Замулко.

Водночас очільник Держенергонагляду зазначив, що інспекція постійно проводить аналіз відключень, аби виявити та усунути порушення.

"Тривалість відключень аналізується по кожній групі. У більшості випадків, якщо ми знаходимо бодай якість порушення, вони усуваються", – запевнив він.

За словами Замулко, графіки обмежень та імпорт електроенергії залишаються ключовими інструментами балансування попиту та пропозиції в енергосистемі.

Стосовно імпорту, очільник Держенергонагляду прогнозує його зростання зі зниженням температури, але вказує, що для цього є можливості.

"Ми імпортуємо електроенергію у пікові години приблизно на 70% доступної потужності. До межі не дійшли. Але збільшення імпорту буде, бо температура падає, і добре, що є ще можливості для цього", – пояснив Замулко.

Як повідомлялося, у січні максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова зросла до 2450 МВт. До цього було 2300 МВт.

 

Теги: #держенергонагляд #енергетика

