Профіцит платіжного балансу в листопаді зріс до $5,1 млрд за збільшення дефіциту поточного рахунку до $3,5 млрд

Зведений платіжний баланс України в листопаді 2025 року зведено з профіцитом $5,1 млрд проти $3,5 млрд у листопаді 2024 року, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За даними регулятора, дефіцит поточного рахунку в листопаді розширився до $3,5 млрд з $1,3 млрд роком раніше, а без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів – до $4,2 млрд з $2,6 млрд.

Загалом за січень–листопад 2025 року дефіцит поточного рахунку становив $30,6 млрд проти $15,4 млрд за аналогічний період 2024 року, а без урахування реінвестованих доходів та грантів – $38,8 млрд проти $20,8 млрд.

Експорт товарів у листопаді скоротився на 1,7% і становив $3,4 млрд, тоді як імпорт товарів зріс на 28,2% – до $8,1 млрд.

НБУ зазначив, що майже 90% зростання імпорту забезпечив неенергетичний сегмент: він збільшився на 27,7%, насамперед за рахунок продукції машинобудування, імпорт якої зріс на 40,4%. Водночас енергетичний імпорт підвищився на 33,0% через закупівлі вугілля, газу та електроенергії.

Дефіцит торгівлі послугами розширився до $0,6 млрд з $0,5 млрд у листопаді 2024 року, оскільки експорт послуг скоротився на 8,1%, тоді як імпорт знизився лише на 0,8%.

Обсяги приватних грошових переказів у листопаді зменшилися на 8,9% – до $0,6 млрд, а загалом за 11 місяців 2025 року – на 15,5%, до $7,3 млрд.

Чистий приплив за фінансовим рахунком у листопаді становив $8,6 млрд (у листопаді 2024 року – $4,8 млрд) і більш ніж на 80% був сформований припливом до державного сектору, зокрема за рахунок чистого надходження кредитних коштів від міжнародних партнерів на $7,0 млрд.

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України становили $54,8 млрд, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5,6 місяця.

Незалежний фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у дописі у Facebook, посилаючись на статистику Нацбанку, звернув увагу, що за підсумками січня–листопада 2025 року сальдо платіжного балансу України становило $10,55 млрд, що є історичним максимумом. За його оцінкою, рекордний імпорт товарів і послуг у $99,3 млрд за 11 місяців був покритий рекордними надходженнями та допомогою від міжнародних партнерів на $47,8 млрд, тоді як експорт товарів і послуг становив $49,2 млрд, з яких $20,4 млрд припало на продовольчі товари та агропродукцію.

Він також звернув увагу на статтю "помилки та упущення", яка за 11 місяців становила +$2,8 млрд, що є максимальним значенням. Він зазначив, що це балансуюча стаття, яка може відображати недооблік окремих операцій, неформальні валютні потоки та часові розриви між поставками й оплатою.