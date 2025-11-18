Інтерфакс-Україна
Економіка
08:45 18.11.2025

Економічне зростання ЄС спостерігається на тлі значної невизначеності - член ЄК з економіки

1 хв читати
Економічне зростання ЄС спостерігається на тлі значної невизначеності - член ЄК з економіки

Економіка Євросоюзу перевершила очікування за перші дев'ять місяців поточного року, прогнозується продовження її помірного зростання, попри складну зовнішню обстановку, але це відбуватиметься в умовах невизначеності, заявив член Єврокомісії (ЄК) з економіки Валдіс Домбровскіс.

"Цей прогноз затьмарений значною невизначеністю, і майбутній шлях сповнений потенційних пасток. Якщо щось і можна сказати напевно, то це те, що невизначеність залишиться визначальною рисою найближчих років", - сказав єврокомісар на пресконференції в Брюсселі в понеділок, під час презентації осіннього економічного прогнозу ЄК.

За його словами, складна зовнішня обстановка означає, що Євросоюзу "слід шукати внутрішні драйвери зростання".

"Європа повинна спиратися на свої сильні сторони і розвивати їх. Це означає подвоєння наших зусиль щодо підвищення нашої конкурентоспроможності та розкриття повного потенціалу зростання Європи. Цей посил зрозумілий: ми повинні діяти, і діяти негайно", - наголосив Домбровскіс.

Він повідомив, що за прогнозом ЄК зростання економіки ЄС становитиме 1,4% у 2025 і 2026 роках, а потім підвищиться до 1,5% у 2027 році. Водночас єврокомісар пояснив, що "зростання, яке перевищує очікування, цього року зумовлене різким збільшенням експорту напередодні очікуваного підвищення мит".

Теги: #прогноз #єс #економіка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:31 17.11.2025
Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 1,6%, у 2026р - до 1,5%

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 1,6%, у 2026р - до 1,5%

15:47 17.11.2025
ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі EUR90 млрд, якщо план щодо використання активів РФ провалиться

ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі EUR90 млрд, якщо план щодо використання активів РФ провалиться

15:19 17.11.2025
ЄC має продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну фінансову підтримку - Макрон

ЄC має продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну фінансову підтримку - Макрон

16:54 14.11.2025
У ЄС найближчими тижнями підготують новий пакет санкцій проти РФ - Мерц

У ЄС найближчими тижнями підготують новий пакет санкцій проти РФ - Мерц

09:15 14.11.2025
ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

16:48 13.11.2025
Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

13:03 13.11.2025
Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

12:27 13.11.2025
РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний

РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний

01:26 13.11.2025
Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

20:22 12.11.2025
Польща подала заявку до Єврокомісії на повне звільнення від міграційного пакту

Польща подала заявку до Єврокомісії на повне звільнення від міграційного пакту

ВАЖЛИВЕ

Місія МВФ почала дискусії в Києві щодо нової програми EFF

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

ОСТАННЄ

Американська Chevron вивчає можливість купівлі зарубіжних активів ЛУКОЙЛу

"Укрзалізниця" має в 5 разів більше електровозів ніж тепловозів – голова правління

НАБУ пропонує Нацбанку та Раді запровадити облік ввезення готівкової валюти в Україну

Bolt прагне довести кількість жінок-водійок до 50%, нині їх менше 10%

"Укрнафта" розпочала продаж зимового дизпалива

Молокопереробні підприємства надають найбільші знижки на сметану і вершки - аналітики

"Ліси України" на форвардних торгах на І пів.-2026 реалізували 100% виставленої на продаж лісопродукції

Місія МВФ почала дискусії в Києві щодо нової програми EFF

"Нафтогаз" і грецька DEPA Commercial досягли оперативних та довгострокових домовленостей щодо поставок газу – глава НАК

Торгівля між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилася на 9,4% – СЗР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА