Економічне зростання ЄС спостерігається на тлі значної невизначеності - член ЄК з економіки

Економіка Євросоюзу перевершила очікування за перші дев'ять місяців поточного року, прогнозується продовження її помірного зростання, попри складну зовнішню обстановку, але це відбуватиметься в умовах невизначеності, заявив член Єврокомісії (ЄК) з економіки Валдіс Домбровскіс.

"Цей прогноз затьмарений значною невизначеністю, і майбутній шлях сповнений потенційних пасток. Якщо щось і можна сказати напевно, то це те, що невизначеність залишиться визначальною рисою найближчих років", - сказав єврокомісар на пресконференції в Брюсселі в понеділок, під час презентації осіннього економічного прогнозу ЄК.

За його словами, складна зовнішня обстановка означає, що Євросоюзу "слід шукати внутрішні драйвери зростання".

"Європа повинна спиратися на свої сильні сторони і розвивати їх. Це означає подвоєння наших зусиль щодо підвищення нашої конкурентоспроможності та розкриття повного потенціалу зростання Європи. Цей посил зрозумілий: ми повинні діяти, і діяти негайно", - наголосив Домбровскіс.

Він повідомив, що за прогнозом ЄК зростання економіки ЄС становитиме 1,4% у 2025 і 2026 роках, а потім підвищиться до 1,5% у 2027 році. Водночас єврокомісар пояснив, що "зростання, яке перевищує очікування, цього року зумовлене різким збільшенням експорту напередодні очікуваного підвищення мит".