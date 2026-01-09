АТБ, McDonald's и "Укрзализныця" возглавили рейтинги расходов клиентов monobank в 2025 году

Фото: https://t.me/OGoMono/

Сеть АТБ в 2025 году возглавила категорию "продукты и супермаркеты" по объемам расходов клиентов monobank с показателем 35 млрд 327,6 млн грн, McDonald's стал лидером в категории "кафе и рестораны" с 6 млрд 607,8 млн грн, а АО "Укрзализныця" – в "путешествиях" с 5 млрд 13,9 млн грн, свидетельствует дашборд банка.

По его данным, в категории "продукты и супермаркеты" второе и третье место заняли представители Fozzy Group "Сильпо" – 23 млрд 898,2 млн грн и "Фора" – 10 млрд 537,3 млн грн.

В пятерку лидеров по этому показателю вошли также Novus – 7 млрд 789,9 млн грн и VARUS – 3 млрд 879,0 млн грн.

Вторую пятерку сформировали "Близенько" – 1 млрд 767,9 млн грн, "Маркетопт" – 1 млрд 726,8 млн грн, "Таврия В" – 901,1 млн грн, THRASH!ТРАШ! (Fozzy Group) – 803,2 млн грн и "Велмарт" – 454,9 млн грн.

Годом ранее в этой категории третьим был Novus (6 млрд 206,7 млн грн), а "Фора" занимала четвертую позицию (5 млрд 71,9 млн грн). Также в 2024 году в десятке были "Ашан" (1 млрд 125,8 млн грн) и "Сим-23" (397,0 млн грн), которые в прошлом году из нее выпали.

В то же время в категории "кафе и рестораны" после сети ресторанов McDonald's наибольшие объемы расходов зафиксированы у Glovo – 5 млрд 342,6 млн грн, Bolt Food – 953,6 млн грн, KFC – 911,1 млн грн и "Пузатой Хате" – 811,3 млн грн. Далее следуют Lviv Croissants – 445,0 млн грн, Osama Sushi – 266,4 млн грн, Pizza Day – 174,2 млн грн, Portmone – 139,0 млн грн и Domino's – 105,6 млн грн.

В 2024 году вторым в этой категории был KFC (651,0 млн грн), а третьим – "Пузатая Хата" (442,4 млн грн), тогда как Glovo и Bolt Food в десятке не фигурировали. Также в позапрошлом году в десятке были "Буфет" (77,4 млн грн) и Aroma Kava (71,0 млн грн).

Отмечается, что в категории "путешествия" после "Укрзализныци" наибольшие объемы расходов пришлись на Booking.com – 752,1 млн грн, "Киев Цифровой" – 327,3 млн грн, Ryanair – 320,3 млн грн и "Киевское метро" – 309,2 млн грн. В следующей пятерке – "ЛьвовАвтодор" – 197,0 млн грн, EasyPay – 141,0 млн грн, City Card – 91,4 млн грн, FlixBus – 87,9 млн грн и Portmone – 55,9 млн грн.

По результатам 2024 года в категории "путешествия" Ryanair занимал вторую позицию (1 млрд 409,9 млн грн), третьим – FlixBus (719,5 млн грн), тогда как Booking.com занимал восьмую позицию (148,0 млн грн). Кроме того, в позапрошлом году среди десятки были онлайн-сервисы для поиска и покупки билетов Tickets.ua (258,0 млн грн) и Proizd.ua (73,2 млн грн).

По данным дашборда monobank, в структуре количества покупок клиентов доля "продуктов и супермаркетов" составляет 42,5%, "кафе и ресторанов" – 12,4%, "путешествий" – 5,5%.

Как сообщалось, мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Он работает под лицензией Универсал Банка, который входит в группу "ТАС" (Киев), в настоящее время занимает вторую позицию на рынке по количеству карт.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 ноября 2025 года Универсал Банк в целом выпустил 26,45 млн карт, из которых в течение месяца операции были проведены с 9,88 млн.