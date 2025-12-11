Інтерфакс-Україна
Події
08:48 11.12.2025

США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

1 хв читати
США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ
Фото: Unsplash

Адміністрація президента США Дональда Трампа останніми тижнями передавала європейським партнерам серію документів, у яких викладено бачення відновлення України та повернення Росії до світової економіки, повідомляє The Wall Street Journal.

"Документи, що не є публічними, містять плани американських фінансових компаній щодо використання приблизно 200 млрд доларів заморожених російських активів для інвестицій в Україні. Серед пропозицій – створення великого дата-центру, який мав би живитися від атомної електростанції на території, окупованій російськими військами", - зазначено в повідомленні.

Інший додаток окреслює загальне бачення США щодо "повернення російської економіки з холоду" з залученням американських компаній до стратегічних секторів — від видобутку рідкоземельних металів до видобутку нафти в Арктиці, а також підтримки постачання російської енергії до Європи та інших країн.

Деякі європейські посадовці за словами видання, поставилися до документів скептично.

 

Теги: #єс #сша #економіка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 11.12.2025
Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

07:56 11.12.2025
Відповідь України на останній проєкт мирного плану порушує питання Запорізької АЕС

Відповідь України на останній проєкт мирного плану порушує питання Запорізької АЕС

07:32 11.12.2025
Палата представників США ухвалила майже трильйонний оборонний бюджет на 2026 рік: Україні передбачено $800 млн

Палата представників США ухвалила майже трильйонний оборонний бюджет на 2026 рік: Україні передбачено $800 млн

06:17 11.12.2025
Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

03:21 11.12.2025
Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

01:16 11.12.2025
Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

23:04 10.12.2025
Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

17:01 09.12.2025
Голови МВС країн ЄС домовились про спільну політику щодо біженців – Мерц

Голови МВС країн ЄС домовились про спільну політику щодо біженців – Мерц

10:27 09.12.2025
Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

18:52 08.12.2025
ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

СБУ зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі - джерело

Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

Команда IT-компанії GlobalLogic з 2022р поповнилася більш ніж 1 тис. спеціалістів

Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

Минулої доби Харківщина зазнала атак у чотирьох населених пунктах, один загиблий, двоє поранених — ОВА

Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

Один загиблий та восьмеро поранених під час атак на Херсонщину, пошкоджено житло та інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА