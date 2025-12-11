США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

Фото: Unsplash

Адміністрація президента США Дональда Трампа останніми тижнями передавала європейським партнерам серію документів, у яких викладено бачення відновлення України та повернення Росії до світової економіки, повідомляє The Wall Street Journal.

"Документи, що не є публічними, містять плани американських фінансових компаній щодо використання приблизно 200 млрд доларів заморожених російських активів для інвестицій в Україні. Серед пропозицій – створення великого дата-центру, який мав би живитися від атомної електростанції на території, окупованій російськими військами", - зазначено в повідомленні.

Інший додаток окреслює загальне бачення США щодо "повернення російської економіки з холоду" з залученням американських компаній до стратегічних секторів — від видобутку рідкоземельних металів до видобутку нафти в Арктиці, а також підтримки постачання російської енергії до Європи та інших країн.

Деякі європейські посадовці за словами видання, поставилися до документів скептично.