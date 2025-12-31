Інтерфакс-Україна
Події
13:03 31.12.2025

Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

2 хв читати
Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

В Україні 1 січня без істотних опадів, лише у західних, вночі також і в східних та північно-східних областях невеликий сніг, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, на заході країни - південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу; на півдні країни та в більшості західних областей вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві у четвер, 1 січня, без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 січня найвища температура вдень була 13,2 в 2023р., найнижча вночі -22,8 в 1896, 1909, 1970рр.

У п’ятницю, 2 січня, в Україні без істотних опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах сніг та мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу (на сході та північному сході країни до 18° морозу), на заході та півдні країни 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях та в Криму 1-6° тепла.

У Києві у п’ятницю без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 27.12.2025
Помірний, а іноді й значний сніг очікується в Україні у найближчі дні

Помірний, а іноді й значний сніг очікується в Україні у найближчі дні

12:47 24.12.2025
На Різдво в Україні мороз і без опадів, на наступний день – сніг із хуртовиною

На Різдво в Україні мороз і без опадів, на наступний день – сніг із хуртовиною

13:17 23.12.2025
В Україні очікується снігова та морозна погода

В Україні очікується снігова та морозна погода

13:20 21.12.2025
Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

13:10 21.12.2025
В Україні найближчі два дні вдень плюсова температура повітря, переважно без опадів

В Україні найближчі два дні вдень плюсова температура повітря, переважно без опадів

12:51 19.12.2025
Найближчі два дні в Україні в основному без опадів, тумани, на заході у неділю місцями мокрий сніг з дощем

Найближчі два дні в Україні в основному без опадів, тумани, на заході у неділю місцями мокрий сніг з дощем

12:36 17.12.2025
Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

13:00 16.12.2025
Найближчі два дні будуть без опадів, лише вночі та вранці Україну накриватимуть тумани

Найближчі два дні будуть без опадів, лише вночі та вранці Україну накриватимуть тумани

13:10 14.12.2025
Невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця очікуються на значній території Україні у понеділок

Невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця очікуються на значній території Україні у понеділок

12:41 11.12.2025
Дощі з мокрим снігом очікуються в Україні у п'ятницю, в суботу вдарять морози

Дощі з мокрим снігом очікуються в Україні у п'ятницю, в суботу вдарять морози

ВАЖЛИВЕ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

ОСТАННЄ

Ветеран-зв’язківець може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій і інженер ІТ-інфраструктури - Мінветеранів

Уряд шукає баланс між рекомендаціями ЄС щодо ОВД та запитом бізнесу на спрощення процедур через війну – очільник Мінекономіки

Каллас закликала не приймати необґрунтовані заяви РФ: Москва прагне зірвати реальний прогрес щодо миру

Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

Подано 18 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", що на 3,6 млн більше, ніж торік - Мінсоцполітики

Воєнна розвідка уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе - джерела

Посол України в Польщі: Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку

ДТЕК на минулому тижні відновив електропостачання рекордній кількості абонентів у столиці й чотирьох областях

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА