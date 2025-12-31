Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

В Україні 1 січня без істотних опадів, лише у західних, вночі також і в східних та північно-східних областях невеликий сніг, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, на заході країни - південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу; на півдні країни та в більшості західних областей вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві у четвер, 1 січня, без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 січня найвища температура вдень була 13,2 в 2023р., найнижча вночі -22,8 в 1896, 1909, 1970рр.

У п’ятницю, 2 січня, в Україні без істотних опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах сніг та мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу (на сході та північному сході країни до 18° морозу), на заході та півдні країни 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях та в Криму 1-6° тепла.

У Києві у п’ятницю без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень близько 0°.