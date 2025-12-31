У ГУР розповіли, як українські розвідники змінювали хід війни у 2025 році

У 2025-му році великий і складний механізм Головного управління розвідки Міноборони України працював безвідмовно і результативно: українські воєнні розвідники творили справжні шедеври військової справи, наголосив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

"Найголовніше, від чого залежить дипломатія, політичні процеси і майбутнє ― це збройна боротьба, прояви розумної і збройної сили ― те, що роблять підрозділи ГУР на землі, на морі, в повітрі; на фронті, на окупованих землях, на території держави-агресора росії, повсюди у світі, де потрібно захистити інтереси України", ― йдеться у колонці Черняка на сайті РБК-Україна.

Він підкреслив, що ціла система з фахівців і машин у структурі воєнної розвідки України працює, аби безперервно здобувати нові дані та підтверджувати результати роботи побратимів ― майстрів бойових мистецтв війни ХХІ століття.

"У 2025-му великий і складний механізм ГУР МО України працював безвідмовно і результативно ― про це свідчать факти. Разом з усіма Силами безпеки і оборони держави українські воєнні розвідники творили справжні шедеври військової справи, на які мало хто у світі міг би наважитись, в які мало хто міг би повірити, чому прагнуть навчитись усі армії світу", - написав Черняк.

У 2025 році спецпідрозділи ГУР стали важливою складовою вогневої далекобійної кампанії Сил безпеки і оборони України, спрямованої на різке зниження джерел прибутків агресора для ведення війни. У результаті так званих "санкцій" України, як назвали наші далекобійні удари в медіа, російська нафтопереробка скоротилась на майже 21%.

У розвідці зазначили, що важливим вектором бойової роботи ГУР стало знищення засобів протиповітряної оборони Росії. Лише один спецпідрозділ воєнної розвідки ― "Примари" ― у 2025 році знищив або вивів з ладу російських засобів ППО на мільярди доларів.

Так, зокрема, вперше в історії "Примари" вистежили та уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка", оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

Разом із "Примарами" у складі воєнної розвідки України діють і інші спеціальні підрозділи та складові, які оперують далекобійними дронами та ракетами і завдають ударів по агресору під час комбінованих атак Сил безпеки і оборони України. Їхні

Своєю чергою Департамент активних дій ГУР МО України, "Шаманбат", Міжнародний легіон та низка інших технологічних підрозділів впродовж року демонстрували кадри методичного знищення окупантів, їхніх транспортних засобів, озброєнь та військової техніки, дронів із різних ділянок фронту ― під час ближніх стрілецьких боїв, шляхом нальотів FPV та скидами із важких бомберів, артилерійськими ударами, внаслідок успішних диверсійних дій.

"Ситуація на фронті залишається напруженою і загостреною, зокрема у Донецькій та Запорізькій областях. Ці регіони вимагають посиленої уваги ― за оцінками воєнної розвідки, що їх озвучив наприкінці 2025 року начальник ГУР, Донбас і Запоріжжя залишаються пріоритетом у завойовницьких планах РФ на 2026 рік", - пише Черняк.

Він наголосив, що упродовж 2025 року начальник ГУР МО України Кирило Буданов " продовжив сповідувати власний принцип ― бути поруч зі бійцями спецпідрозділів там, де важко, там, де підтримка і слово генерала критично важливі". Буданов вийшов на катерах у Чорне море та прибув до спецпризначенців ГУР, які виконували завдання на нафтогазовидобувних платформах. Він перебував разом зі спецпризначенцями під час операції на Покровському напрямку, а перед Різдвом прибув на позиції розвідників у Запорізькій області.

"Заслужені в бою нагороди, які Буданов вручив воїнам за професіоналізм і хоробрість, безсумнівно, мотивують, але сама поява бойового генерала в секторі ― це фактор, який піднімає бойовий дух і впевненість", - зазначають у ГУР.

Окремо Черняк зупинився на Magura — бойовому надводному дроні ГУР МО України, яким оперують майстри зі спецпідрозділу Group 13 . Дрон став символом перемоги над РФ у Чорному морі. У 2025 році світ побачив чергові історичні здобутки та еволюцію дронів Magura. Зокрема 2 травня 2025 року спецпризначенці ГУР вперше в історії воєн знищили два російських винищувачі Су-30 випущеними з борта морського дрона Magura ракетами.

"ГУР продовжує забезпечувати військово-політичне керівництво України достовірною та точною інформацією, на основі якої ухвалюються критично важливі рішення. Це безумовний пріоритет і основне завдання спецслужби", - додав Черняк.

Він наголосив, що ГУР долучений до процесу переговорів щодо завершення війни ― "багатосторонніх і складних", як їх охарактеризував генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Координаційний штаб з питань полонених, який очолює Буданов, продовжує боротьбу за звільнення з російського полону українських військових та цивільних.

Також фахівці ГУР спільно з колегами з МЗС України проводять складні евакуаційні місії ― рятують громадян України, які опинились в біді під час збройних конфліктів у різних точках світу.

Спеціалісти ГУР продовжують "витончені операції у кіберпросторі держави-агресора ― ламають, проникають, здобувають терабайти важливих даних, виводять з ладу цифрову інфраструктуру важливих об’єктів РФ".

Як резюмував Черняк, оцінка генерала Буданова, яку він висловив на початку 2025 року релевантна і для 2026-го: "Щоб настала перемога ― це має стати справою кожної людини".