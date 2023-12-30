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14:37 30.12.2023

Бізнесмен Черняк заперечує звинувачення правоохоронців у фінансуванні збройної агресії РФ

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Бізнесмен Черняк заперечує звинувачення правоохоронців у фінансуванні збройної агресії РФ

Власник одного з найбільших алкогольних холдингів України Євген Черняк, якого підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ, заперечує звинувачення.

"Коротко по суті. У РФ із 2014 року діють санкції проти Глобал Спірітс, мати там будь-які активи компанія не могла. Ліцензію відкликано 24 лютого, ніхто на втрати не дивився, працювати з убивцями українців ніхто не буде. Це база. Усі українські компанії перервали ліцензії за такою ж процедурою", - написав Черняк на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

За його інформацією, компанія виграла суд на Кіпрі і заборонила судовим рішенням європейського суду в будь-якому вигляді використовувати торговельні марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії.

"У документах справи йдеться не про сплату податків у РФ, а про якісь підприємства в Середній Азії, Сакартвелло та Азербайджані. Я не був і не є зараз власником або посадовою особою цих підприємств, ніколи не орендував їх, ніхто з менеджменту компанії не є посадовою особою або вигодоодержувачем компаній і заводів, зазначених у справі, і, відповідно, не міг нічого купувати або продавати. Звинувачувати їх у цьому - повний абсурд", - переконаний Черняк.

"Незрозуміло також, як перелічені у справі підприємства могли платити податки в РФ, якщо вони розташовані не в РФ, а в зазначених країнах, вони ж не могли платити податок до бюджету іншої країни", - написав він.

Він також заявив, компанія є найбільшим платником податків галузі, а також здійснювала значну допомогу фронту.

Черняк заявив, що ні він, ні компанія, в якій він є засновником, "нічого не порушували, але як і в багатьох українських бізнесів у нас виникла ситуація, яка, дуже сподіваюся, є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку".

"Відкритий, готовий відповісти на будь-які запитання у справі, нікуди не ховаюся, як не ховається і ніхто з людей компанії, всі готові до пояснень, щоб розвіяти цей юридичний маразм, у якому їх намагаються звинуватити", - написав він.

Раніше СБУ повідомила, що правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгену Черняку, а також шести топменеджерам його компаній. Їх підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ.

За інформацією СБУ, протягом 2022 року тільки у вигляді сплати податків і зборів підконтрольні Черняку підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті. Слідство задокументувало, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію. "Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора", - повідомила СБКУ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - інформує СБУ.

Вирішується питання про накладення арешту на їхнє приватне та корпоративне майно для передання в управління АРМА. Розслідування проводили під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

За даними з відкритих джерел, Черняк, засновник бренду "Хортиця", є головою наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits.

Теги: #черняк #підозра #заперечення

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