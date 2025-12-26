Інтерфакс-Україна
Події
14:36 26.12.2025

Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

3 хв читати
Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва оголошено підозри у службовій недбалості директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), повідомляє міська прокуратура.

"Встановлено, що Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Водночас, зазначається, що співробітники відділу контролю за благоустроєм апарату Подільської РДА з 2023 року неодноразово вносили підприємцю приписи з вимогою надати дозвільну документацію на розміщення Колеса огляду на Контрактовій площі у Києві.

Не отримавши документи, вони проінформували профільні департаменти КМДА та органи контролю про виявлене порушення порядку розміщення атракціонів в місті Києві, яке потребує розгляду та вжиття відповідних заходів реагування. Однак посадові особи КМДА належним чином не відреагували.

Так, директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА, яка має контролювати використання комунальних земельних ділянок у столиці, не вживала жодних заходів для повернення самовільно зайнятої підприємцем ділянки, на якій він встановив атракціон. Зокрема, посадовиця не вела судово-претензійну діяльність.

Висновком судової економічної експертизи встановлено, що внаслідок бездіяльності підозрюваної та самовільного зайняття земельної ділянки в центрі столиці, сума збитків бюджету становить майже 3,5 млн гривень (за період з 01 січня 2022 по 31 жовтня 2025 (включно).

Не вживав жодних заходів для звільнення комунальної земельної ділянки від самовільно розміщеного на ній Колеса огляду і керівник Департаменту територіального контролю міста Києва.

Внаслідок його бездіяльності, відповідно до висновку судової економічної експертизи, сума завданих столиці збитків становить понад 2,5 млн гривень (за період з 24 травня 2023 по 31 жовтня 2025 (включно).

У повідомленні не називаються імена фігурантів, однак наразі зазначені посади обіймають Валентина Пелих і Михайло Буділов.

Їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Зазначається, що Подільська окружна прокуратура міста Києва у червні 2025 року звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд зобов’язати підприємця звільнити комунальну земельну ділянку шляхом демонтажу Колеса огляду на Контрактовій площі у Подільському районі столиці. Судовий розгляд справи триває.

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва також повідомила про незадовільний стан атракціону.

"Оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані", - йшлося у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Теги: #колесо_огляду #підозра #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 24.12.2025
КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

11:29 24.12.2025
Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

14:37 23.12.2025
Відшкодовано ще понад 40 млн грн, якими заволоділи у межах програми "Турбота. Назустріч киянам" - прокуратура

Відшкодовано ще понад 40 млн грн, якими заволоділи у межах програми "Турбота. Назустріч киянам" - прокуратура

12:24 19.12.2025
ДБР повідомило про підозру експосадовцю ДСНС у Запоріжжі за незаконне збагачення на майже 13 млн грн

ДБР повідомило про підозру експосадовцю ДСНС у Запоріжжі за незаконне збагачення на майже 13 млн грн

15:44 18.12.2025
В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

16:55 15.12.2025
Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

Трамваї знову поїдуть Глибочицькою вулицею в Києві у вівторок – КМДА

18:49 12.12.2025
КМДА закликає до мінімізації підсвітки рекламних конструкцій та вивісок

КМДА закликає до мінімізації підсвітки рекламних конструкцій та вивісок

18:00 08.12.2025
На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

16:41 05.12.2025
Нардепці Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру – НАБУ

Нардепці Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру – НАБУ

13:26 03.12.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

ВАЖЛИВЕ

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

ОСТАННЄ

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

НБУ в 2026р проведе виїзні перевірки А-Банку та RozetkaPay

Бійці ГУР МО спалили ворожі засоби ППО та інші цілі в окупованому Криму

McDonald's відкрив другий ресторан в Чернівцях

Завершено досудове розслідування щодо експосадовця, який намагався нажитися на будівництві житла для військових – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА