Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва оголошено підозри у службовій недбалості директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), повідомляє міська прокуратура.

"Встановлено, що Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Водночас, зазначається, що співробітники відділу контролю за благоустроєм апарату Подільської РДА з 2023 року неодноразово вносили підприємцю приписи з вимогою надати дозвільну документацію на розміщення Колеса огляду на Контрактовій площі у Києві.

Не отримавши документи, вони проінформували профільні департаменти КМДА та органи контролю про виявлене порушення порядку розміщення атракціонів в місті Києві, яке потребує розгляду та вжиття відповідних заходів реагування. Однак посадові особи КМДА належним чином не відреагували.

Так, директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА, яка має контролювати використання комунальних земельних ділянок у столиці, не вживала жодних заходів для повернення самовільно зайнятої підприємцем ділянки, на якій він встановив атракціон. Зокрема, посадовиця не вела судово-претензійну діяльність.

Висновком судової економічної експертизи встановлено, що внаслідок бездіяльності підозрюваної та самовільного зайняття земельної ділянки в центрі столиці, сума збитків бюджету становить майже 3,5 млн гривень (за період з 01 січня 2022 по 31 жовтня 2025 (включно).

Не вживав жодних заходів для звільнення комунальної земельної ділянки від самовільно розміщеного на ній Колеса огляду і керівник Департаменту територіального контролю міста Києва.

Внаслідок його бездіяльності, відповідно до висновку судової економічної експертизи, сума завданих столиці збитків становить понад 2,5 млн гривень (за період з 24 травня 2023 по 31 жовтня 2025 (включно).

У повідомленні не називаються імена фігурантів, однак наразі зазначені посади обіймають Валентина Пелих і Михайло Буділов.

Їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Зазначається, що Подільська окружна прокуратура міста Києва у червні 2025 року звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд зобов’язати підприємця звільнити комунальну земельну ділянку шляхом демонтажу Колеса огляду на Контрактовій площі у Подільському районі столиці. Судовий розгляд справи триває.

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва також повідомила про незадовільний стан атракціону.

"Оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані", - йшлося у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.