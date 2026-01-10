Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

Київська міська державна адміністрація повідомляє про відновлення роботи тролейбусних маршрутів, які курсують лівобережною частиною столиці та через Північний міст, а також сполучають житловий масив Виґурівщина-Троєщина зі станціями Святошинсько-Броварської (М1, "червоної") лінії метрополітену на лівому березі Дніпра.

"Рух тролейбусів №№ 30, 31, 47, 37, 37-А, 29, 50-К відновлено", - повідомляється в телеграм-каналі КМДА в суботу вранці.

Пізніше Комунальне підприємство "Київпастранс" повідомило про відновлення роботи тролейбусних маршрутів №43 та 50, які сполучають лівобережну та правобережну частини Києва через міст Патона. "Рух тролейбусів №№ 43, 50, відновлено, курсування з відхиленням графіка", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, було відновлено рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15 та 38 у Голосіївському та Печерському районах у правобережній частині Києва, також повідомляється про курсування з відхиленням графіка. Вони не працювали з ранку п'ятниці з причини відсутності напруги в контактній мережі.

Про відновлення роботи лівобережних трамвайних маршрутів №№22, 27, 28 та 29, роботу яких було тимчасово припинено днем раніше, не повідомляється.

Як повідомлялося, 9 січня через порушення в роботі енергосистеми, спричинені російським обстрілом, на лівому березі столиці було організовано рух дублюючих автобусних маршрутів за усіма вище переліченими тролейбусними та трамвайними маршрутами.