КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили колишньому директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що Департамент транспортної інфраструктури ще у 2017 році придбав роторну парковку на 10 автомобілів. Згодом з’ясувалося, що жоден з підрозділів КМДА потреби в ній не має і де її встановити, так і не вирішили. З часом експлуатувати придбану парковку стало неможливо через псування, не зібрані конструкції заіржавіли, тож її списали. Водночас, згідно технічних характеристик, при належному використанні прослугувати металеві конструкції такої парковки мали щонайменше 15 років", - вказується у повідомленні.

Таким чином бюджет Києва зазнав збитків на понад 3,6 млн грн – саме стільки місто витратило на придбання роторної парковки, потреби в якій не було.

Досудове розслідування здійснюється Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції.