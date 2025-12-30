Інтерфакс-Україна
Події
14:20 30.12.2025

ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

1 хв читати
ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, та його підлеглому, які привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн пального.

"Організував оборудку командир військової частини. До неї він залучив свого підлеглого. Протягом травня – жовтня 2025 року зловмисники майже кожні 10 днів списували дизельне пальне та бензин", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, з тією ж регулярністю фігуранти подавали заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів для виконання бойових завдань.

"Викрадене пальне фігуранти вивозили на територію Запорізької області", - уточнюють в Бюро.

Таким чином, як зазначають в ДБР, впродовж кількох місяців зловмисники привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн дизельного пального та бензину.

Під час чергового розвантаження "списаного" пального працівники Бюро задокументували незаконну діяльність військовослужбовців.

"Вилучено під час обшуків службову документацію, 980 літрів дизельного пального та 800 літрів бензину, відібрано експериментальні зразки, оглянуто та вилучено паливозаправник та інші докази", - зазначається в повідомленні.

Теги: #донеччина #військова_частина #підозра #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 29.12.2025
П’яти народним депутатам, підозрюваним в організації ОЗГ для отримання неправомірної вигоди, оберуть запобіжний захід – НАБУ

П’яти народним депутатам, підозрюваним в організації ОЗГ для отримання неправомірної вигоди, оберуть запобіжний захід – НАБУ

20:54 26.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

14:36 26.12.2025
Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

12:48 24.12.2025
КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

11:31 24.12.2025
Житель Лиману загинув під обстрілами, ще 5 мирних жителів Донецької області поранені за добу – обладміністрація

Житель Лиману загинув під обстрілами, ще 5 мирних жителів Донецької області поранені за добу – обладміністрація

11:29 24.12.2025
Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

10:28 24.12.2025
Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

12:34 23.12.2025
Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

09:30 21.12.2025
У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, четверо поранені

У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, четверо поранені

12:24 19.12.2025
ДБР повідомило про підозру експосадовцю ДСНС у Запоріжжі за незаконне збагачення на майже 13 млн грн

ДБР повідомило про підозру експосадовцю ДСНС у Запоріжжі за незаконне збагачення на майже 13 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

ОСТАННЄ

НКРЕКП розгляне можливість компенсації водоканалам фінансових втрат від занижених тарифів на воду для населення з нетарифних джерел

Мін’юст забезпечив передачу у власність держави майна забороненої КПУ, зокрема центрального офісу

МЗС: РФ вигадала "атаку на резиденцію Путіна" для зриву мирних переговорів

Чоловік загинув через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

Туск після консультацій лідерів ЄС: Ключовим результатом є готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України

СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

Військові частини зможуть закуповувати комплектуючі для БПЛА за кошти загального фонду – Шмигаль

Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА