ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, та його підлеглому, які привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн пального.

"Організував оборудку командир військової частини. До неї він залучив свого підлеглого. Протягом травня – жовтня 2025 року зловмисники майже кожні 10 днів списували дизельне пальне та бензин", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, з тією ж регулярністю фігуранти подавали заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів для виконання бойових завдань.

"Викрадене пальне фігуранти вивозили на територію Запорізької області", - уточнюють в Бюро.

Таким чином, як зазначають в ДБР, впродовж кількох місяців зловмисники привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн дизельного пального та бензину.

Під час чергового розвантаження "списаного" пального працівники Бюро задокументували незаконну діяльність військовослужбовців.

"Вилучено під час обшуків службову документацію, 980 літрів дизельного пального та 800 літрів бензину, відібрано експериментальні зразки, оглянуто та вилучено паливозаправник та інші докази", - зазначається в повідомленні.