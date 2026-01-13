Посадовця Чернівецької митниці викрито на систематичних хабарях - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії із внутрішньою безпекою Держмитслужби затримали на систематичних хабарях заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці, повідомляє ДБР.

"Посадовець допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну топові моделі телефонів Apple. За допомогу у приховувані від митного контролю та несплати платежів митник брав $100 за кожен телефон", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Бюро, лише від одного підприємця за перевезення однієї партії ґаджетів він отримав $10,4 тис.

ДБР затримало посадовця під час одержання частини хабаря.

За інформацією відомства, перші кошти посадовець просив надіслати поштою у вигляді посилки, а після останнього переміщення техніки він наказав передати $4,2 тис. своїй дружині.

"Під час слідчих дій жінка намагалася приховати гроші та викинула їх у втулці від туалетного паперу за вікно", - уточнюється в повідомленні.

ДБР також провело обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці. Вилучено майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони.