Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Національна поліція України оголосила підозри директору комунального підприємства та службовим особам постачальника у привласненні на закупівлі обладнання для відновлення обʼєктів критичної інфраструктури Харкова майже 70 млн грн.

"Відповідно до умов договору, товариство мало поставити спеціалізоване обладнання для заміни і ремонту пошкоджених внаслідок обстрілів обʼєктів критичної інфраструктури на понад 150 млн грн. Однак, як зʼясувало слідство, вартість його була завищена товариством більш ніж в два рази від вартості виробника. Тож сума переплати, а відтак і завданих збитків становила майже 70 млн грн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

Нацполіція зазначає, що генеральний директор спеціалізованого комунального підприємства, будучи зобовʼязаним та маючи змогу контролювати процедуру закупівлі, здійснив оплату поставленого спецобладнання без відповідної перевірки.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозру групі осіб: керівникові комунального підприємства за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість); директорові постачальника та його бенефіціарному власнику за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним вручено клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів та клопотання про відсторонення від посади керівника комунального підприємства. Максимальне покарання за інкримінованими статтями - до 12 років позбавлення волі.