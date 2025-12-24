Інтерфакс-Україна
Події
11:29 24.12.2025

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

1 хв читати
Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Національна поліція України оголосила підозри директору комунального підприємства та службовим особам постачальника у привласненні на закупівлі обладнання для відновлення обʼєктів критичної інфраструктури Харкова майже 70 млн грн.

"Відповідно до умов договору, товариство мало поставити спеціалізоване обладнання для заміни і ремонту пошкоджених внаслідок обстрілів обʼєктів критичної інфраструктури на понад 150 млн грн. Однак, як зʼясувало слідство, вартість його була завищена товариством більш ніж в два рази від вартості виробника. Тож сума переплати, а відтак і завданих збитків становила майже 70 млн грн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

Нацполіція зазначає, що генеральний директор спеціалізованого комунального підприємства, будучи зобовʼязаним та маючи змогу контролювати процедуру закупівлі, здійснив оплату поставленого спецобладнання без відповідної перевірки.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозру групі осіб: керівникові комунального підприємства за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість); директорові постачальника та його бенефіціарному власнику за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним вручено клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів та клопотання про відсторонення від посади керівника комунального підприємства. Максимальне покарання за інкримінованими статтями - до 12 років позбавлення волі.

Теги: #привласнення #кошти #підозра #поліція #харків #інфраструктура #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 24.12.2025
Окупанти завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, одна людина загинула – мер

Окупанти завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, одна людина загинула – мер

14:37 23.12.2025
Відшкодовано ще понад 40 млн грн, якими заволоділи у межах програми "Турбота. Назустріч киянам" - прокуратура

Відшкодовано ще понад 40 млн грн, якими заволоділи у межах програми "Турбота. Назустріч киянам" - прокуратура

01:19 23.12.2025
Громади і регіони виділили 47 млрд грн на підтримку Сил оборони - заступник керівника ОП

Громади і регіони виділили 47 млрд грн на підтримку Сил оборони - заступник керівника ОП

22:02 22.12.2025
Активність БПЛА ускладнює відновлення залізничної інфраструктури поблизу Коростеня - "Укрзалізниця"

Активність БПЛА ускладнює відновлення залізничної інфраструктури поблизу Коростеня - "Укрзалізниця"

14:36 22.12.2025
Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

11:22 21.12.2025
Обмеження руху транспорту на Одещині у межах н.п. Маяки зняте – патрульна поліція

Обмеження руху транспорту на Одещині у межах н.п. Маяки зняте – патрульна поліція

21:47 20.12.2025
Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

17:51 20.12.2025
Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

13:19 20.12.2025
Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові

Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові

10:20 20.12.2025
Кабмін розподілив понад 100 млн грн на ремонт лікарень на Миколаївщині та Харківщині і будівництво укриттів в Запорізькій області

Кабмін розподілив понад 100 млн грн на ремонт лікарень на Миколаївщині та Харківщині і будівництво укриттів в Запорізькій області

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

14 полк СБС реорганізовано у 1 Окремий центр БпС

Порошенко передав військовим велику партію енергообладнання – генератори і зарядні станції

В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

Аварійні відключення застосовано в кількох регіонах – "Укренерго"

Плями в морі біля узбережжя Одеси утворилися від витоку соняшникової олії - обладміністрація

Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА