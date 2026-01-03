Інтерфакс-Україна
Події
14:46 03.01.2026

Зміна очільника ГУР не порушить стабільності роботи відомства - секретар комітету Ради з нацбезпеки


Зміна очільника ГУР не порушить стабільності роботи відомства - секретар комітету Ради з нацбезпеки

Зміна очільника Головного управління розвідки не порушить стабільність роботи відомства, вважає секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос").

"Я не думаю, що перехід Кирила Буданова з посади керівника ГУР на посаду голови Офісу президента ослабить роботу відомства. Тим більше, що на його місце прийшла досвідчена людина - керівник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Це був його заступник в минулому. Він кадровий розвідник. Тому це точно Головне управління розвідки не послабить", - сказав Костенко агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу.

За словами Костенка, Буданов у ГУР вибудував стійку систему, яка може далі працювати.

"Стосовно його нової посади, тут коментувати важко. Ми будемо дивитися в процесі. Буданов - хороший керівник, ми вже це побачили на прикладі ГУР, але тут звичайно інші виклики та інші загрози… Думаю, він зараз сам ще повністю не знає, з чого починати на новому місці. Зараз він ознайомиться та зрозуміє, куди бігти", - зазначив народний депутат.

Костенко сподівається, що Буданов не буде перебирати на себе повноваження, які належать іншим державним інституціям.

"Для мене головне, щоб не було як в старій системі, коли нівелюється роль парламенту, роль уряду і, скажемо так, перебираються повноваження на Офіс. Але я сподіваюся, що він розуміє, як має працювати державна машина і не буде заважати працювати інституціям", - наголосив Костенко.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив Буданова з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України та призначив керівником свого Офісу. Голова держави призначив Іващенка начальником ГУР МОУ, звільнивши його з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

Теги: #костенко #гур_мо #буданов

