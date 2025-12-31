Подано 18 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", що на 3,6 млн більше, ніж торік - Мінсоцполітики

Фото: https://www.msp.gov.ua

Подано 18 млн заявок від українців на отримання 1 тис. грн у рамках програми "Зимова підтримка", подача заявок завершена, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"У межах програми "Зимова підтримка", яку впроваджує уряд за ініціативи президента України, заявки подали рекордні 18 млн українців — торік ця цифра становила 14,4 млн. Найбільша кількість заявок — 14,3 млн — оформлена онлайн через застосунок "Дія", серед них 3,3 млн заявок на дітей, і всім допомога вже нарахована. Ще 1,9 млн заявок подали у відділеннях "Укрпошти", з них 124 тис. на дітей — виплати за цими заявками тривають", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що ті, хто подав заявку з 16 грудня, почнуть отримувати допомогу на початку січня 2026-го року.

У відомстві розповіли, що найчастіше українці використовують допомогу саме для сплати комунальних послуг, придбання ліків та продуктів харчування.

Витратити кошти, серед іншого, можна в торговельних мережах Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, NOVUS, LIGA PRIM та Fozzy Group — Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. Крім того, карткою "Національний кешбек" можна розраховуватися за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU та ROZETKA.

Станом на сьогодні українці провели платежів на суму понад 8,5 млрд грн.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

Подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, прийом заявок на програму завершено.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.