Подано 17,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 13,7 млн українців - Мінсоцполітики

Уже подано 17,7 млн заявок від українців на отримання 1 тис. грн у рамках програми "Зимова підтримка", повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"1000 грн допомоги отримали 13,7 млн українців, з них 658 тисяч — протягом останнього тижня. Це ті, хто подав заявки через застосунок "Дія", зокрема й на дітей. Станом на сьогодні профінансовано всі заявки до 17 грудня включно", - йдеться в повідомленні міністерства.

Водночас зазначається, що тривають виплати через "Укрпошту", зокрема, кошти поступово надходять за заявками, поданими протягом 15-30 листопада.

"На сьогодні вже 17,7 млн українців подали заявки — через "Дію" 14 млн, а через "Укрпошту" 1,7 млн. Ще для майже 2 млн раніше виплата була сформована автоматично — це отримувачі пенсій або соціальних виплат через "Укрпошту", - розповіли у відомстві.

Згідно з повідомленням, наразі українці розрахувалися карткою "Національний кешбек" на загальну суму понад 7 млрд грн, і найпопулярніші витрати — комунальні послуги, ліки та продовольчі товари.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

Подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, прийом заявок на програму завершено.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.