Інтерфакс-Україна
Події
16:49 22.12.2025

Подано 17,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 13,7 млн українців - Мінсоцполітики

2 хв читати
Подано 17,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 13,7 млн українців - Мінсоцполітики

Уже подано 17,7 млн заявок від українців на отримання 1 тис. грн у рамках програми "Зимова підтримка", повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"1000 грн допомоги отримали 13,7 млн українців, з них 658 тисяч — протягом останнього тижня. Це ті, хто подав заявки через застосунок "Дія", зокрема й на дітей. Станом на сьогодні профінансовано всі заявки до 17 грудня включно", - йдеться в повідомленні міністерства.

Водночас зазначається, що тривають виплати через "Укрпошту", зокрема, кошти поступово надходять за заявками, поданими протягом 15-30 листопада.

"На сьогодні вже 17,7 млн українців подали заявки — через "Дію" 14 млн, а через "Укрпошту" 1,7 млн. Ще для майже 2 млн раніше виплата була сформована автоматично — це отримувачі пенсій або соціальних виплат через "Укрпошту", - розповіли у відомстві.

Згідно з повідомленням, наразі українці розрахувалися карткою "Національний кешбек" на загальну суму понад 7 млрд грн, і найпопулярніші витрати — комунальні послуги, ліки та продовольчі товари.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

Подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, прийом заявок на програму завершено.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.

Теги: #мінсоцполітики #зимова_підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 18.12.2025
Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено

Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено

12:10 18.12.2025
"Зимову тисячу" можна витратити вже в 10 торговельних мережах

"Зимову тисячу" можна витратити вже в 10 торговельних мережах

10:35 17.12.2025
Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

16:03 16.12.2025
Понад 410 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, завтра останній день подачі - Свириденко

Понад 410 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, завтра останній день подачі - Свириденко

09:52 16.12.2025
Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

11:49 11.12.2025
Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"

Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"

21:08 10.12.2025
Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

15:20 07.12.2025
Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

23:01 03.12.2025
У третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки" отримають українці за заявками від 18-22 листопада – Мінсоцполітики

У третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки" отримають українці за заявками від 18-22 листопада – Мінсоцполітики

ВАЖЛИВЕ

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

ОСТАННЄ

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

Свириденко: сподіваюся, що найближчими тижнями міністри енергетики і юстиції будуть призначені

РФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – ЗеленськийРФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – Зеленський

Уряд спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях

Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА