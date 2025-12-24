Novus, Rozetka та Liga prim надали можливість витрачати кошти нацкешбеку та "Зимової підтримки" на товари в мережах

Мережі магазинів Novus, Liga prim та Rozetka долучилися до програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек", повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство у повідомлені на сайті уточнює, що за цими двома програмами продукти харчування українського виробництва можна придбати загалом у 12 торгових мережах. Йдеться про Auchan, Spar, Varus, Torba, "Сім23" та "Сімі", "Близенько" і мережі Fozzy Group: "Сільпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", Fozzy. Також їх можна також замовити онлайн на Maudau.

Кошти від обох програм можна витратити на кілька категорій: комунальні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, книжки та друковану продукцію, поштові послуги, благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ, а також продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів), нагадало відомство.

Як повідомлялося, до "Національного кешбеку" долучилися 1885 компаній. Програма передбачає нарахування 10% компенсації вартості товарів українського виробництва, максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць.

Також з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка". На отримання 1 тис. грн у рамках програми "Зимова підтримка" українці подали вже 17,7 тис. заявок.

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

Повідомлялося також, що подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, прийом заявок на програму завершено.