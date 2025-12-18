Інтерфакс-Україна
Події
14:29 18.12.2025

Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено

Подано понад 414 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, прийом заявок на програму завершено, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Вчора, 17 грудня, закінчився прийом заяв на отримання одноразової допомоги 6500 для найменш захищених категорій населення. Загальна кількість поданих заяв становить 414 295, з них — 350 866 було погоджено. Для тих, хто отримав погодження заявки, але не отримав виплату, кошти надійдуть протягом 10 днів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що держава вже профінансувала понад 272 544 заявки на суму понад 1,7 млрд грн.

Також у відомстві розповіли, що на сьогодні уже є 67829 транзакцій, які проведено на придбання одягу та взуття, і 13711 покупок здійснено в мережах аптек.

Раніше очікувалося, що цього року таку одноразову виплату отримають понад 660 тис. громадян, а в бюджет на ці виплати було закладено 4,3 млрд грн. 

Як повідомлялося, з 21 листопада до 17 грудня тривав прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

