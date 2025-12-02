Інтерфакс-Україна
11:33 02.12.2025

Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

Подано уже майже 300 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, повідомляє Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Станом на 2 грудня, на отримання допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941: 292 862 заяв надійшло у застосунку "Дія", 1112 – подано через ПФУ", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що наразі 51931 заяв отримали підтвердження. 

Очікується, що цього року таку одноразову виплату отримають понад 660 тис. громадян, в бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн.

Як повідомлялося, з 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

З 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

