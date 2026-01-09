Директори шкіл повинні до 21 січня оновити дані в АІКОМ для автоматичного продовження відстрочки вчителям

Щоб відстрочки від призову для вчителів продовжити автоматично, керівникам закладів загальної середньої освіти потрібно до 21 січня 2026 року оновити дані про таких працівників у системі програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ), повідомили в технічній підтримці.

"Головна мета - перевірити у звіті "Працівники" - чи у всіх у кого стоїть відмітка, вона має залишатись. У кого втрачено відстрочку, а позначка є – зняти її. Тим в кого є відстрочка, а галочки немає – поставити", - йдеться в повідомленні техпідтримки в мережі Facebook.

Зазначається, що якщо інформація буде внесена вчасно і правильно, відстрочка продовжиться автоматично через електронні реєстри — без особистого звернення вчителя до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)/Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), а повідомлення про поновлення прийде в застосунок "Резерв+".

"Важливо: через АІКОМ продовжуються лише чинні відстрочки, нові система не оформлює; автоматичне поновлення можливе тільки після підтвердження та підписання процесу в АІКОМ керівником закладу; функція підтвердження доступна лише керівнику закладу і недоступна адміністратору чи керівнику філії; керівник несе персональну відповідальність за коректність даних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо після оновлення даних повідомлення в "Резерв+" не надійде до 1 лютого, працівнику потрібно особисто звернутися до ТЦК або ЦНАПу, так як остаточне рішення ухвалюють уповноважені органи після додаткової перевірки.

Серед іншого повідомляється, що дані, внесені після 21 січня, не будуть передані для автоматичного продовження відстрочки.