Інтерфакс-Україна
Події
14:34 09.01.2026

Директори шкіл повинні до 21 січня оновити дані в АІКОМ для автоматичного продовження відстрочки вчителям

2 хв читати

Щоб відстрочки від призову для вчителів продовжити автоматично, керівникам закладів загальної середньої освіти потрібно до 21 січня 2026 року оновити дані про таких працівників у системі програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ), повідомили в технічній підтримці.

"Головна мета - перевірити у звіті "Працівники" - чи у всіх у кого стоїть відмітка, вона має залишатись. У кого втрачено відстрочку, а позначка є – зняти її. Тим в кого є відстрочка, а галочки немає – поставити", - йдеться в повідомленні техпідтримки в мережі Facebook.

Зазначається, що якщо інформація буде внесена вчасно і правильно, відстрочка продовжиться автоматично через електронні реєстри — без особистого звернення вчителя до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)/Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), а повідомлення про поновлення прийде в застосунок "Резерв+".

"Важливо: через АІКОМ продовжуються лише чинні відстрочки, нові система не оформлює; автоматичне поновлення можливе тільки після підтвердження та підписання процесу в АІКОМ керівником закладу; функція підтвердження доступна лише керівнику закладу і недоступна адміністратору чи керівнику філії; керівник несе персональну відповідальність за коректність даних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо після оновлення даних повідомлення в "Резерв+" не надійде до 1 лютого, працівнику потрібно особисто звернутися до ТЦК або ЦНАПу, так як остаточне рішення ухвалюють уповноважені органи після додаткової перевірки.

Серед іншого повідомляється, що дані, внесені після 21 січня, не будуть передані для автоматичного продовження відстрочки.

Теги: #аіком #школи #директори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 09.01.2026
Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

16:39 08.01.2026
Школи Рівненщини 9 січня проводитимуть навчання дистанційно

Школи Рівненщини 9 січня проводитимуть навчання дистанційно

11:20 29.12.2025
До "Мрії" доєдналася кожна 5-та школа України - Міносвіти

До "Мрії" доєдналася кожна 5-та школа України - Міносвіти

10:08 20.12.2025
Кабмін: 1,5 тис. шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 420 тис. грн на підготовку до зими та підвищення енергетичної стійкості

Кабмін: 1,5 тис. шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 420 тис. грн на підготовку до зими та підвищення енергетичної стійкості

09:58 17.12.2025
Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

21:31 16.12.2025
Безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх школярів з 2026р - Бережна

Безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх школярів з 2026р - Бережна

20:23 16.12.2025
Свириденко: 2 млн дітей по всій країні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування

Свириденко: 2 млн дітей по всій країні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування

08:39 04.12.2025
Кабмін визначив мінімальну кількість учнів в школі для надання освітньої субвенції

Кабмін визначив мінімальну кількість учнів в школі для надання освітньої субвенції

21:04 15.11.2025
До "Мрії" під’єднались уже понад 2,5 тис. шкіл - Федоров

До "Мрії" під’єднались уже понад 2,5 тис. шкіл - Федоров

11:17 04.10.2023
Освітній омбудсмен виступає за обов'язкові конкурси на посади директорів шкіл

Освітній омбудсмен виступає за обов'язкові конкурси на посади директорів шкіл

ВАЖЛИВЕ

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

Франція переносить дату саміту G7 через день народження Трампа – ЗМІ

КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

"Харківський антикорупційний центр" і міськрада домовилися про співпрацю

Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

Мінсоцполітики 5 разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025 році, Мінветеранів - 14 разів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА