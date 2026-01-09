Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

У школах Києва новий семестр почнеться вчасно, 12 січня. Навчання стартує у змішаному форматі – частина учнів перебуватиме в класах, частина зможе долучатися до уроків онлайн, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Рішення про змішаний формат навчання ухвалили з урахуванням погіршення погодних умов, комфорту киян і необхідності зберегти стабільний навчальний процес. Кожен заклад освіти має орієнтовний освітній алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, а також індивідуальні алгоритми, адаптовані під кожен конкретний заклад. Керівники шкіл мають організувати освітній процес так, щоб усі учні – незалежно від вибраного формату – отримували повноцінне навчання", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Заклади дошкільної освіти столиці працюватимуть у звичному режимі.

Батьків закликають тримати зв’язок з класними керівниками або іншими представниками закладів освіти, користуватися виключно офіційними київськими джерелами інформації – повідомленнями КМДА, Департаменту освіти та районних адміністрацій.

Якщо батьки приймають рішення вести дітей до шкіл або садочків, просять дотримуватись загальних рекомендацій: одягати дітей відповідно до погоди, враховуючи, що в закладах освіти може бути прохолодніше, переглядати склад "тривожної торбинки", та довіряти офіційній інформації школи, бути на зв’язку у визначених месенджерах або групах.