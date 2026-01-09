Інтерфакс-Україна
Події
13:23 09.01.2026

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

1 хв читати
Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

У школах Києва новий семестр почнеться вчасно, 12 січня. Навчання стартує у змішаному форматі – частина учнів перебуватиме в класах, частина зможе долучатися до уроків онлайн, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Рішення про змішаний формат навчання ухвалили з урахуванням погіршення погодних умов, комфорту киян і необхідності зберегти стабільний навчальний процес. Кожен заклад освіти має орієнтовний освітній алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, а також індивідуальні алгоритми, адаптовані під кожен конкретний заклад. Керівники шкіл мають організувати освітній процес так, щоб усі учні – незалежно від вибраного формату – отримували повноцінне навчання", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Заклади дошкільної освіти столиці працюватимуть у звичному режимі.

Батьків закликають тримати зв’язок з класними керівниками або іншими представниками закладів освіти, користуватися виключно офіційними київськими джерелами інформації – повідомленнями КМДА, Департаменту освіти та районних адміністрацій.

Якщо батьки приймають рішення вести дітей до шкіл або садочків, просять дотримуватись загальних рекомендацій: одягати дітей відповідно до погоди, враховуючи, що в закладах освіти може бути прохолодніше, переглядати склад "тривожної торбинки", та довіряти офіційній інформації школи, бути на зв’язку у визначених месенджерах або групах.

Теги: #київ #навчання #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 09.01.2026
В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

13:14 09.01.2026
Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

12:50 09.01.2026
Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

12:17 09.01.2026
У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

11:53 09.01.2026
У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

11:25 09.01.2026
Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

11:12 09.01.2026
В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

10:34 09.01.2026
У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

10:15 09.01.2026
Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

09:34 09.01.2026
В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

ВАЖЛИВЕ

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

ОСТАННЄ

Голова МЗС Литви закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на удар балістичною ракетою по газосховищу на Львівщині

Міноборони Нідерландів: Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне льодяним терором

Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.

Каллас: Застосування Росією ракети "Орєшнік" є ескалацією проти України та має на меті попередити ЄС та США

Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

РФ готується до тривалого протистояння, а не завершення війни, Україні потрібні інновації та технології – Залужний

Папа Лев XIV засудив бомбардування цивільної інфраструктури та закликав до негайного припинення вогню в Україні

Через аномальні погодні умови "Укрзалізниця" відправляє низку поїздів із затримками

Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА